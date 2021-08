Deals of the Day 8th August: Amazon और Flipkart ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आज यानि 8 अगस्त को सस्ते में स्मार्टफोन से लेकर कम्प्यूटर तक खरीद सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों कई और सेल चल रहे हैं। Flipkart पर Big Saving Days Sale का आयोजन किया जा रहा है, जो कल यानि 9 अगस्त को रात 11:59 बजे खत्म होगा। वहीं, Amazon Great Freedom Festival Sale भी कल यानि 9 अगस्त को खत्म होगा। आइए, जानते हैं इन दोनों वेबसाइट पर आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में। Also Read - Amazon Great Freedom Festival: इन Top-5 Laptops पर मिलेगा शानदार डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और बहुत कुछ

Amazon पर मिलने वाले ऑफर

Amazon Sale में टीवी और होम अप्लायंसेज की खरीद पर 55 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। Echo एवं अन्य स्मार्ट डिवाइसेज की बात करें तो इन्हें 45 प्रतिशत तक के डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। Amazon Great Freedom Sale का आयोजन 9 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं, आज boAt का हाइब्रिड ANC ईयरपॉड्स 9,999 रुपये की जगह 2,499 रुपये में मिलेगा। Also Read - Deals of the day 7th August: Amazon और Flipkart पर आज मिलेंगे ये बेहतरीन डील्स

अमेजन पर चल रहे Freedom Sale में मोबाइल फोन और एक्सेरीज की खरीद पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की खरीद पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा किचन अप्लायंसेज की खरीद पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलता है। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP प्राइमरी और 32MP फ्रंट कैमरे वाले 5G फोन Oppo Reno 6 को खरीदकर बचाएं पैसे, Flipkart Sale में मिल रही छूट

Flipkart पर मिलने वाले ऑफर

Flipart पर इस समय चल रहे Big Saving Days sale में हर दिन सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे और रात 12 बजे क्रेजी डील्स ऑफर किया जा रहा है। क्रेजी डील्स में कई प्रोडक्ट्स बेहद की कम कीमत में मिलेंगे। वहीं, boAt, Motorola एवं अन्य ब्रांड के साउंड बार स्पीकर्स को 2,299 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इन्हें Axis Bank या ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा।

6000mAh बैटरी और 48MP कैमरे वाले Samsung Galaxy F12 को इस सेल में 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन की खरीद पर 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वहीं, POCO M3 Pro 5G को इस सेल में 2 हजार रुपये डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन को 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत में बेचा जा रहा है। यह फोन MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर और 90Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। Flipkart पर आज कम्प्यूटर, लैपटॉप, कैमरा और एक्सेसरीज को भी सस्ते में खरीदने का मौका है। ई-कॉमर्स कंपनी की तरफ से इन प्रोडक्ट्स पर अच्छी डील ऑफर की जा रही है।