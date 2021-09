Flipkart ने की Big Billion Days Sale 2021 की घोषणा, मिलेगी बेहतरीन छूट

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है, जिसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई सारे आइटम्स पर छूट मिलती है। Flipkart पर एक और नई Flipkart Big Billion Days Sale 2021 आने वाली है। Also Read - 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Oppo के इन 5G Phone को सस्ते में लाएं घर, Flipkart Sale में मिल रहा 4000 रुपये तक का Discount

इस सेल में ग्रहकों को बंपर ऑफर्स मिलते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने माइक्रो साइट लॉन्च करके इस सेल की घोषणा कर दी है। इसमें स्मार्टफोन, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ-साथ कपड़ों आदि पर भी छूट मिलती है। लाइव हुए पेज से सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल भी मिल गई है। आइए, जानें किस पर मिलेगी कितनी छूट। Also Read - Deals of the day: आज लैपटॉप की खरीद पर मिलेंगे शानदार ऑफर

Flipkart Big Billion Days Sale 2021 सेल कब से होगी शुरू?

वेबसाइट पर सेल के लिए टीजर पेज तो लाइव हो गया है, लेकिन अभी कंपनी ने सेल शुरू होने की डेट की घोषणा नहीं की है। इसका मतलब है कि फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि सेल कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी। हालांकि, टीजर पेज लाइव हो जाने से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2021 जल्द ही शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। Also Read - Samsung Galaxy M52 5G के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स आए सामने, जाने क्या होगा खास?

सेल में मिलेगा बंपर डिस्काउंट

लाइव किए गए पेज से पता चल रहा है कि सेल में Axis और ICICI बैंक के क्रेडिट आर डेबिट कार्ड पर छूट मिलेगी। हालांकि, अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि इन पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा Paytm से भी पेमेंट करने पर ग्राहकों को कैशबैक ऑफर मिलेगा।

इन आइटम्स पर होगी छूट

सेल में Samsung, Apple, Oppo और Vivo के फोन्स पर बेस्ट डील मिलेगी। हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया है कि किस फोन पर कितना डिस्काउंट होगा। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट होगी। लैपटॉप्स पर भी बेहतरीन छूट मिलेगी। होम एप्लाइंस पर 70 प्रतिशत तक की छूट, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले TVs पर 70 प्रतिशत तक का ऑफ और फ्रिज पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

मैकअप के आइटम्स पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। Acer के लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट, स्मार्ट वॉच पर 70 प्रतिशत की छूट, Boat के ऑडियो प्रोडक्ट पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट और Dizo के आइटम्स पर 60 प्रतिशत तक की छूट में खरीद सकते हैं।

इन आइटम्स के अलावा अब अगर फूड और बेवरेज की बात करें तो इन आइटम्स को सेल में 85 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं, फर्नीचर और मैटरेस पर 85 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं फ्लिपकार्ट ब्रांड के आइटम्स पर सेल के दौरान 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। 3 और 2 आइटम्स को एक साथ खरीदने पर 5 प्रतिशत की एक्स्ट्रा छूट और 5 आइटम्स को खरीदने पर 10 प्रतिशत का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। सेल में मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल आगे आने वाले समय में रिलीज की जा सकती है।