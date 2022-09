Flipkart Big Billion Days Sale की शुरुआत आज, 23 सितंबर 2022 से हुई है, लेकिन यह सेल प्लस मेम्बर्स के लिए 22 सितंबर से ही शुरू हो गई थी। इस सेल पर iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini और iPhone 11 पर भारी डिस्काउंट दिया गया था। मगर सेल की शुरुआत में आईफोन की जो कीमत मिल रही थी, उसमें अब बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। Also Read - Flipkart Big Billion Days Sale 2022 Live: iPhone 13 से लेकर Realme 9 Pro 5G तक, स्मार्टफोन्स पर मिल रहे बंपर Offers

उदाहरण के तौर पर सेल की शुरुआत में iPhone 13 को प्लस मेम्बर्स 47,990 रुपये में खरीद सकते थे, लेकिन इस वक्त, 23 सितंबर 2022 को यह डिवाइस 56,990 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप सेल का फायदा शुरुआत में नहीं उठा पाए हैं तो यह डिवाइस आपको 9000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - Top Smart TV Deals in Amazon - Flipkart Sale: 32-इंच वाले टॉप 5 स्मार्ट टीवी, जिनपर मिल रहा बढ़िया डिस्काउंट, कीमत 10000 रुपये से कम

22 सितंबर 2022 को रात 12 बजे Flipkart Big Billion Days Sale प्लस मेम्बर्स के लिए लाइव हुई। Apple iPhone 13 की कीमत 49,990 रुपये में लिस्ट हुई। बैंक डिस्काउंट के साथ यह डिवाइस 47,990 रुपये में खरीदा जा सकता था। मगर कुछ मिनटों में इसकी कीमत बढ़कर 51,990 रुपये हो गई। इस लिस्टिंग पर बैंक ऑफर के साथ iPhone 13 को 49,990 रुपये में खरीदा जा सकता था। Also Read - Flipkart - Amazon Sale में Gaming Offer, Xbox कंसोल से PS5 कंट्रोलर तक आया भारी Discount

Sale starts for non plus #Flipkart members, but #iphone13 is now listed at 57k & there are no bank offers. Chronology:

1) 50k list | incl bank offer: 48k

2) 52k list | incl bank offer: 50k

3) 55k list | incl bank offer: 51k/52k

4) 57k price (no bank offer)#FlipkartBigBillionDays https://t.co/Al0BkiXZ3v

— Faisal (@itsmeFSL) September 23, 2022