Flipkart पर आज यानी 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale आयोजित की जा रही है। सेल में डेली यूज के सामानों के साथ-साथ फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेज आदि पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कोरोना महामारी के आने के बाद से ज्यादातर बच्चें और छात्र ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं। जबकि वर्किंग प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में लैपटॉप की जरूरत बढ़ी है।

आज हम आपको कम कीमत में अच्छे स्पेसिफिकेशन्स वाले लैपटॉप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप Flipkart Big Bachat Dhamaal सेल में खरीद सकते हैं।

Lenovo IdeaPad 3 Core i3 10th Gen

यह लैपटॉप 8GB RAM और 1TB हार्ड डिस्क सपोर्ट के साथ आता है। इस लैपटॉप के फीचर की बात करें तो इसमें 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। इसके डिस्प्ले में एंटी ग्लेयर कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से आंखों को प्रोटेक्शन मिलता है। यह प्री-इंस्टॉल्ड Windows 10 Home ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसकी कीमत 38,990 रुपये है। इसे Flipkart Axis Bank कार्ड के जरिए खरीदने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा। इसे 6,499 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।

HP Notebook PC Core i3 11th Gen

यह लैपटॉप भी 8GB RAM और 1TB हार्ड डिस्क सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 14 इंच का नैरोबेजल HD डिस्प्ले मिलता है। साथ ही, इसमें भी एंटीग्लेयर (Anti Glare) का सपोर्ट मिलता है। यह लैपटॉप भी प्री-इंस्टॉल्ड Windows 10 Home ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसकी कीमत 38,890 रुपये है। इसे Flipkart Axis Bank कार्ड के जरिए खरीदने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा। इसे 1,364 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।

Lenovo Core i3 10th Gen

लेनोवो का यह लैपटॉप भी 8GB RAM और 1TB हार्ड डिस्क सपोर्ट के साथ आता है। इस लैपटॉप के फीचर की बात करें तो इसमें 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। इसके डिस्प्ले में भी एंटी ग्लेयर कोटिंग दी गई है, जिसकी वजह से आंखों को प्रोटेक्शन मिलता है। यह प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसकी कीमत 38,790 रुपये है। इसे Flipkart Axis Bank कार्ड के जरिए खरीदने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा। इसे 6,465 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।