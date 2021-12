फ्लिपकार्ट पर आ रही नई सेल, जानें डेट और ऑफर डिटेल्स

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) समय-समय पर सेल होस्ट करता रहता है, जहां पर यूजर्स स्मार्टफोन, लैपटॉप और ईयरफोन समेत दूसरे सामान पर डिस्काउंट पाते हैं। वेबसाइट अब एक बार फिरसे अपनी Big Bachat Dhamaal सेल लेकर आ रही है, जहां आपको हर प्रोडक्ट कैटेगरी में डील और ऑफर मिलेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। Also Read - 48MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M12 को बेहद कम EMI पर घर लाने का मौका, Flipkart और Amazon पर मिल रहे कई Offer

Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale

Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale की शुरुआत 4 दिसंबर 2021 से होगी और यह 6 दिसंबर तक लाइव रहेगी।

इस दौरान कस्टमर्स हर दिन 12 am, 8 am और 4 pm पर Damaal Deals का फायदा उठा पाएंगे, जहां पर हर बार नए ऑफर पेश किए जाएंगे। फ्लिपकार्ट का कहना है कि सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक Loot Bazaar में कस्टमर्स के लिए सबसे कम कीमत पर हर दिन डील्स पेश की जाएंगी। इसके साथ ही 12 am, 8 am और 4 pm पर Combo Deals भी पेश की जाएंगी, जहां पर कस्टमर्स ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पर ज्यादा फायदा उठा पाएंगे।

Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale के दौरान कस्टमर्स Fashion, Beauty, Make-up, Home, Kitchen Tools, Decor और Furniture समेत Mobiles, Electronics और Small Appliances जैसी कैटेगरी पर ऑफर पाएंगे।

मोबाइल डील्स में प्लैटफॉर्म पर Realme, Poco, Apple और Samsung जैसे ब्रांड्स पर छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट ने अभी इन ऑफर के बारे में कोई डिटेल नहीं शेयर की है। अभी वेबसाइट ने इस सेल पर किसी भी तरह के बैंक ऑफर का भी खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिले।