Flipkart Big Billion Sale: 5999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदें Thomson TV

Flipkart Big Billion Days Sale में Thomson ने अपने LED TV को 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत में बेचने का ऐलान किया है। वहीं, कंपनी अपने Android Smart TV को 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत में बेचेगी। यह सेल 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच चलेगी। वहीं, Flipkart Plus यूजर्स के लिए सेल का आयोजन आज से किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के वाशिंग मशीन को भी 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध कराएगी। आइए, जानते हैं इस सेल में मिलने वाले डील्स और ऑफर्स के बारे में।

R9 सीरीज

Thomson R9 सीरीज के बेस मॉडल को 5,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। यह टीवी 24 इंच स्क्रीन साइज में HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। वहीं, इस सीरीज के 32 इंच वाले मॉडल की कीमत 8,499 रुपये है।

Path सीरीज

Thomson Path सीरीज के बेस 32 इंच वाले मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, 32 इंच साइज के BL मॉडल की कीमत 11,499 रुपये है। कंपनी के 40 इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल की कीमत 15,999 रुपये है। वहीं, 43 इंच वाले मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। इस सीरीज के 43 इंच साइज वाले दूसरे मॉडल की कीमत 22,499 रुपये है। कंपनी के 50 इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल की कीमत 24,499 रुपये है जबकि इसके 55 इंच वाले मॉडल की कीमत 28,999 रुपये है।

OATH Pro सीरीज

कंपनी के लेटेस्ट लॉन्च हुए OATH Pro मॉडल की शुरुआती कीमत 22,499 रुपये है। वहीं, इस स्मार्ट टीवी के 50 इंच वाले मॉडल की कीमत 27,499 रुपये है। वहीं, इस सीरीज के 55 इंच वाले मॉडल की कीमत 30,999 रुपये है। Thomson OATH Pro के सबसे प्रीमियम 65 इंच वाले मॉडल की कीमत 45,999 रुपये है।

वॉशिंग मशीन

Thomson TV के अलावा कंपनी के वॉशिंग मशीन्स को भी कम कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके SA9 सीरीज के बेस मॉडल को 6,499 रुपेय की कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, इसके 9G Pro सीरीज के बेस मॉडल की कीमत 11,499 रुपये है। वॉशिंग मशीन के Q10 Ultra सीरीज को 22,999 रुपये की कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।