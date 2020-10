अमेजन और फ्लिपकार्ट की साल की बड़ी सेल शुरू होने वाली है। यह ऐसा वक्त होता है, जब लगभग सभी ब्रांड अपने स्मार्टफोन और अन्य प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट प्रदान करते हैं। Flipkart Big Billion Days sale 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और इस सेल में मोटोरोला अपने स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर प्रदान कर रही है। Also Read - Samsung Galaxy F41 में दिए गए हैं ये दमदार फीचर्स, Redmi, Realme को मिलेगी चुनौती

Flipkart Big Billion Days sale 21 अक्टूबर तक चलेगी। इस सेल में मोटोरोला ने कई ऑफर की घोषणा की है और विभिन्न डिवाइस पर 32 फीसदी तक का डिस्काउंट प्रदान कर रही है। इस लिस्ट में मोटोरोला के बजट स्मार्टफोन Moto E7 Plus, Moto G9, Motorola One Fusion+ भी शामिल हैं।

Flipkart Big Billion Days sale में मिल रहे हैं ये ऑफर

इसके अतिरिक्त इस लिस्ट में फ्लैगशिप फीचर्स वाला Motorola edge+ और फोल्डेबल Motorola Razr 5G स्मार्टफोन भी शामिल है। बजट स्मार्टफोन्स की बात करें तो सेल में Moto E7 Plus पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि Moto G9 और Moto One Fusion+ दोनों ही स्मार्टफोन पर कंपनियां 1500 रुपये का डिस्काउंट प्रदान कर रही हैं। वहीं Motorola Edge+ स्मार्टफोन पर कंपनी 10 हजार रुपये का डिस्काउंट प्रदान कर रही है।

मोटोरोला के डिस्काउंट की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। हाल में लॉन्च हुए Motorola Razr 5G स्मार्टफोन पर कंपनी 40 हजार रुपये का डिस्काउंट प्रदान कर रही है। यह स्मार्टफोन हाल में ही लॉन्च हुआ है। कंपनी ने इस फोन को 1,24,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने इसे टीजर में दिखाना शुरू कर दिया है। डिस्काउंट के बाद इस स्मार्टफोन की कीमत 84,999 रुपये हो जाती है, जो काफी आकर्षक है।

इसके अतिरिक्त Big Billion Days sale में उपभोक्ताओं को SBI कार्ड इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का अतिरिक्त इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त फ्लिपकार्ट पेटीएम के जरिए ट्रांजेक्शन पर भी कैशबैक मिलेगा। फ्लैगशिप फोन Edge+ और Razr स्मार्टफोन पर नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी मिलेगा। फ्लिपकार्ट की सेल में कई अन्य स्मार्टफोन पर भी आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है।