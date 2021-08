कुछ दिन पहले ही अमेजन की प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल खत्म हुई हैं मगर फ्लिपकार्ट ने अभी से अपनी अगली Big Saving Days सेल का ऐलान कर दिया है। कम्पनी ने अभी इस सेल की डेट नहीं अनाउंस की है। इसके सेल पेज पर अभी सिर्फ एक बैनर है जिसपर सेल का नाम लिखा है, आने वाले ऑफर्स की जानकारी है और डेट की जगह पर Coming Soon लिखा है। मगर हमें इस डेट का कुछ आईडिया है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले Realme 7 पर धांसू ऑफर, 3 हजार से ज्यादा बचा सकते हैं आप

Flipkart Big Saving Days Date

Flipkart ने अपनी आने वाली सेल की डेट नहीं अनाउंस की है मगर सेल पेज के SEO Title में यह डेट लीक हो जाती है। SEO Title वह होता है जिसे सर्च इंजन पेज की हेडलाइन की तरह देखते हैं और सर्च रिजल्ट में लिखते हैं। आप इस टाइटल को अपने इंटरनेट ब्राउजर में कर्सर को फ्लिपकार्ट की टैब पर ले जा कर देख सकते हैं। इसे देखने का दूसरा तरीका ये है कि आप पेज का Source Code देख लें। यह Ctrl + U दबाने पर आएगा।

इस टाइटल के मुताबिक, Flipkart Big Saving Days सेल 6 अगस्त को शुरू होगी और यह 10 अगस्त तक चलेगी। यह सेल फ्लिपकार्ट प्लस मेम्बर्स के लिए 24 घंटे पहले शुरू हो जाएगी। इसका मतलब Flipkart Plus Members 5 अगस्त से ही शॉपिंग कर सकते हैं।

क्या होंगे ऑफर और डिस्काउंट

Flipkart के Big Saving Days सेल पेज पर मौजूद बैनर आने वाले डिस्काउंट, डील और ऑफर के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफर देख लेते हैं। सेल के दौरान फ्लिपकार्ट कस्टमर डील और डिस्काउंट के साथ-साथ बैंक ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। सेल पर Axis और ICICI Bank कार्ड होल्डर्स को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो प्रोडक्ट पर चलने वाली डील से अलग होगा।

सेल पर Crazy Deals हर दिन 12 AM, 8 AM और 4 PM पर रिफ्रेश होंगी। Tick Tock Deals हर दिन 4 PM से 10 PM तक चलेंगी। इसके साथ ही Rush Hours और Buy More Save More डील्स भी कस्टमर को मिलेंगी। सेल के दौरान मोबाइल फोन पर डिस्काउंट मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 80% तक की छूट, टीवी वगैरह पर 75% तक की छूट, फैशन आइटम पर 50% से 80% का डिस्काउंट, फर्नीचर और फ्लिपकार्ट ब्रांड प्रोडक्ट्स पर 80% तक का ऑफ मिलेगा।