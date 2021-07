Flipkart Big Saving Days Sale July 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर एक और महाबचत सेल की शुरुआत हो रही है। Amazon इस महीने की शुरुआत में ही Prime Day Sale की घोषणा की थी, जो 26 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। Flipkart Big Saving Days Sale की शुरुआत Day Sale से दो दिन पहले होगी यानि यह सेल 24 जुलाई को रात 12 बजे से लेकर 29 जुलाई की रात 11:59 बजे तक आयोजित की जाएगी। Also Read - Amazon-Flipkart Deals of the day 18th July: आज इन आइटम्स पर मिल रही भारी छूट

Flipkart ने इस सेल में मिलने वाले टॉप डील्स का खुलासा किया है। कंपनी ने Big Saving Days Sale का एक माइक्रो पेज बनाया है, जहां स्मार्टफोन, फैशन प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज आदि पर मिलने वाले डील्स के बारे में जानकारी शेयर की है। यही नहीं कंपनी ने मोबाइल फोन पर मिलने वाले टॉप ऑफर्स के लिए एक अलग से माइक्रो वेबसाइट भी बनाया है। हम आपको इस अपकमिंग सेल में स्मार्टफोन पर मिलने वाले टॉप ऑफर्स के बारे में बताएंगे। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 को कम प्राइज रेंज में लॉन्च करने की उम्मीद, जानें खास बातें

Also Read - Flipkart Apple Days Sale: 12MP + 12MP बैक, 12MP सेल्फी कैमरे वाले iPhone 12 Mini पर भारी डिस्काउंट, 6 हजार रुपये सस्ते में खरीदें

Offers on Smartphones

इस सेल में किसी भी स्मार्टफोन या मोबाइल को के कार्ड से खरीदने पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। यही नहीं, ई-कॉमर्स कंपनी सेल में स्मार्टफोन की खरीद पर नो-कॉस्ट , एक्सचेंज ऑफर और कम्प्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन भी देगी।

POCO X3 Pro: फ्लिपकार्ट पर 24 जुलाई को शुरू होने वाले इस सेल में हाल ही में लॉन्च हुए गेमिंग फोन POCO X3 Pro को 23,999 रुपये की जगह 17,249 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। हालांकि, यह कीमत बैंक ऑफर मिलाकर है। इस फोन के फीचर्स की बात करें तो यह 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और 860 प्रोसेसर के साथ आता है।

Infinix Hot 10S: हाल ही में लॉन्च हुए इस बजट फोन 9,499 रुपये में खरीद सकते हैं। Flipkart पर इस फोन की लिस्ट प्राइस 12,999 रुपये है। फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसके बैक में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप दिया गया है और यह प्रोसेसर के साथ आता है।

Micromax In Note 1: देसी स्मार्टफोन को 10,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसकी लिस्ट प्राइस 15,499 रुपये है। इसके फीचर्स की बात करें तो यह भी MediaTek Helio G85 प्रोसेसर और 48MP रियर कैमरे के साथ आता है।

इसके अलावा 6000mAh बैटरी वाले सस्ते फोन Pro को 6,599 रुपये में खरीद सकेंगे। Flipkart ने के 7,000mAh बैटरी वाले लेटेस्ट फोन F62 के डील के बारे में खुलासा नहीं किया है। इसे XX,999 रुपये की शुरुआती कीमत में बेचा जाएगा।