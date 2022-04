Flipkart Big Saving Days Sale आज यानी 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच आयोजित की जा रही है। इस सेल में नए लॉन्च हुए मिड और बजट रेंज के 5G स्मार्टफोन्स पर अच्छी डील ऑफर की जा रही है। ग्राहक सेल में Samsung, Redmi, Motorola, Realme के नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन पर ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। सेल में ICICI बैंक कार्ड से प्रोडक्ट खरीदने पर इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। साथ ही, कई स्मार्टफोन्स की पहली सेल भी इस दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आयोजित किए जाएंगे। आइए, जानते हैं फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज में 5G स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में.. Also Read - Realme 9 4G first sale on Flipkart: 108MP कैमरे वाले फोन पर मिल रहे ये ऑफर्स

Redmi Note 10T 5G

रेडमी के सबसे सस्ते 5G फोन Redmi Note 10T 5G को इस सेल में 13,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस के साथ खरीद सकते हैं। रेडमी के इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है। ICICI बैंक के कार्ड से इसे खरीदने पर 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा फोन की खरीद पर एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा।

Redmi Note 10T 5G में 6.56 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। यह फोन MediaTek Dimensity 700 SoC के साथ आता है। साथ ही, इसमें 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है।

Samsung Galaxy F23 5G

Flipkart पर चल रहे सेल में Samsung के नए लॉन्च हुए मिड रेंज 5G स्मार्टफोन Galaxy F23 की खरीद पर अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन सेल के दौरान 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इसकी लिस्ट प्राइस 22,999 रुपये है। फोन की खरीद पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो ICICI बैंक कार्ड से EMI के जरिए Galaxy F23 5G को खरीदने पर 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा।

यह स्मार्टफोन 6.6 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इस फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। फोन में 6GB RAM, Qualcomm Snapdragon 750G SoC, 50MP ट्रिपल रियर कैमरे जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Poco M4 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G को Flipkart पर चल रहे सेल में 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इस फोन की फ्लिपकार्ट पर लिस्ट प्राइस 16,999 रुपये है। फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो फोन को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, 13,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा।

पोको का यह फोन 6.6 इंच के FHD+ डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 800 SoC, 8GB RAM जैसे फीचर्स के साथ आता है। फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही, यह फोन 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है।

Motorola Edge 20 Fusion

फ्लिपकार्ट सेल में मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को 19,499 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन की लिस्टेड प्राइस 24,999 रुपये है। इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो फोन की खरीद पर 5,500 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, ICICI बैंक कार्ड से इसे खरीदने पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। फोन की खरीद पर 13,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

Motorola Edge 20 Fusion में 108MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में 5,000mAh की बैटरी और 30W टर्बो फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है।

Realme 9 Pro+ 5G

रियलमी का यह फोन फ्लिपकार्ट पर चल रहे सेल में 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। फोन की लिस्ट प्राइस 27,999 रुपये है। फोन र मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो इसकी खरीद पर 17,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। रियलमी का यह फोन MediaTek Dimensity 920 SoC के साथ आता है। फोन में 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। इसके बैक में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है।