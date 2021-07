Flipkart Big Saving Days आज यानि 24 जुलाई को आधी रात से Plus मेंबर्स के लिए शुरू हो गया है। इस सेल में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज आदि की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आम यूजर्स के लिए यह सेल कल यानि 25 जुलाई को शुरू होगी। वहीं, दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी कंपनी Amazon पर Prime Day Sale की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। Prime मेंबर्स के लिए यह सेल कल यानि 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी। Also Read - Deals of the Day 23 July: Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर्स, Computers पर मिल रहा 50 हजार तक का Discount

Flipkart और Amazon पर शुरू होने वाले इस सेल में यूजर्स के पास सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं, कई नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन को भी पहली बार इस दौरान सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आइए जानते हैं Flipkart Big Saving Days Sale में पांच स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले टॉप डील्स के बारे में Also Read - 64MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा, 4200mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले Realme X3 SuperZoom पर ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Samsung Galaxy F12

पिछले दिनों लॉन्च हुए बजट स्मार्टफोन Galaxy F12 को 9,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। फोन की यह कीमत ICICI Bank के कार्ड से खरीदने पर मिलने वाले 1,000 रुपये के डिस्काउंट को मिलाकर है। इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 48MP क्वाड रियर कैमरा और 6000mAh की बैटरी मिलती है। Also Read - Deals of the Day 22 July: इन स्मार्टफोन पर मिल रहा ऑफर, Flipkart और Amazon पर है बंपर Discount

POCO M3

POCO M3 4G स्मार्टफोन को 10,499 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। बता दें कि POCO ने पिछले सप्ताह ही इस स्मार्टफोन की कीमत में 500 रुपये का इजाफा किया था। Flipkart पर इस फोन को ICICI बैंक के कार्ड से खरीदने पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यह फोन भी 64MP कैमरा और 6000mAh की बैटरी के साथ आता है।

Samsung Galaxy F62

दक्षिण कोरियाई कंपनी के इस साल 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुए Galaxy F62 पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। ICICI बैंक के कार्ड से फोन खरीदने पर इस ऑफर का लाभ मिलेगा। इस फोन को 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है।

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a को इस सेल में 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। ICICI बैंक के कार्ड से खरीदने पर यूजर को 10 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone XR

Apple iPhone XR को इस सेल में 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।ICICI बैंक के कार्ड से खरीदने पर यूजर को 10 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।