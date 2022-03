Flipkart Big Savings Days Sale अनाउन्स हो गई है। इस ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म ने बताया कि यह सेल 12 मार्च से शुरू होगी और 16 मार्च तक चलेगी। इसके साथ ही Flipkart Plus मेम्बर्स के लिए यह सेल एक दिन पहले, यानी 11 मार्च से लाइव हो जाएगी। सेल के शुरू होने का वक्त रात 12 बजे है। Also Read - Asus 8z की आज भारत में पहली सेल, 64MP कैमरा समेत मिल रही 4000mAh की बैटरी

Flipkart Big Savings Days Sale में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फैशन समेत दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी डील मिलेगी। सेल के दौरान कंपनी SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। इस डिस्काउंट पर अभी मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं बताया गया है।

Flipkart Big Savings Days Sale

Flipkart ने Big Savings Days Sale के लिए एक पेज बनाया है। यहां पर इसने सेल पर आने वाली डील के बारे में हिंट दी हैं। इसके मुताबिक, रियलमी, पोको, सैमसंग और एप्पल के फोन्स पर डिस्काउंट मिलेगा। इन डिवाइस में Realme C20, Poco M3, Samsung Galaxy F12 और Apple iPhone 11 जैसे डिवाइस शामिल हो सकते हैं। सेल में iPad Air (2020), Lenovo Tab M8 2nd Gen, Realme Pad और Lenovo Yoga Tab जैसे टैबलेट्स पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा।

पेज के मुताबिक, इस सेल में स्मार्टवॉच और फिट्नेस बैंड पर 60 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलेगा। इन डिवाइसेज में Dizo Watch 2, Realme Watch 2, Fire-Bolt Ninja Pro Max और Amazfit Bip U जैसे प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं।

सेल में ट्रिमर पर 70 प्रतिशत तक ऑफ मिलेगा। स्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन पर 80 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। लैप्टॉप पर 40 प्रतिशत डिस्काउंट के ऑफर मिलेंगे, जिनमें Asus, Dell, HP और Lenovo के डिवाइस शामिल हो सकते हैं। सेल में Flipkart Original डिवाइसेज पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जिनमें SmartBuy प्रोडक्ट भी शामिल होंगे।