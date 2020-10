Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 19 October 2020 : ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर Flipkart Daily Trivia Quiz लाइव हो गया है। फ्लिपकार्ट के आज के Quiz में यूजर्स से 7 सवाल पूछे गए हैं। इन छह सवालों का सही जवाब देने वाले यूजर्स को फ्री वाउचर, फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स समेत कई आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। विनर्स का चयन लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा। Also Read - Flipkart Big Billion Days 2020 सेल के पहले तीन दिनों में 70 सेलर बने करोड़पति, जमकर हो रही है खरीदारी

Flipkart पर 19 अक्टूबर का यह क्विज रात 12:00 AM बजे से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट के क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Daily Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट पर ‘Game Zone’ सेक्शन पर जाकर ‘Daily Trivia Banner’ पर क्लिक करना होगा। यहां आपको Flipkart Trivia Quiz का बैनर दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर आप इस क्विज में हिस्सा ले पाएंगे। बता दें कि एक यूजर्स एक अकाउंट से ेक ही बार गेम में हिस्सा ले सकता है।

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 19 October 2020

Q1) Who likes to #MovelnStyle with Skybags?

Varun Dhawan

Q2) 2 States or all the States, she is the Caprese girl.

Alia Bhatt

Q3) Who is the captain of an IPL team & an ambassador of Aristocrat Bags?

Rohit Sharma

Q4) Which is of these is a type of women’s bag?

All of the above

Q5) Which Celeb couple is saying “Hello Holidays” With VIP Bags?

Kareena & Saif Ali Khan

Q6) What type of Luggage and Bags are available under brand Skybags

All the Above

Q 7) In what all colors Aristocrat Photon Hard Luggage is available in Flipkart?

All the above