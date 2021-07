Flipkart Daily Trivia Quiz Answers July 4 2021: फ्लिपकार्ट पर क्विज, इन सवालों के जवाब देकर जीतें गिफ्ट और Discount कूपन

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers July 4 2021: Flipkart पर 4 जुलाई का क्विज (flipkart daily trivia quiz) लाइव हो गया है। इस क्विज में 5 सवालों के सही जवाब देकर आप गिफ्ट, फ्लिपकार्ट डिस्काउंट कूपन और Flipkart Super Coins जीत सकते हैं। यह क्विज फ्लिपकार्ट पर zone सेक्शन में मिलेगा। Flipkart quiz रोज रात 12 बजे (12am) से दोपहर 12 बजे (12pm) तक खेला जा सकता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 6GB तक RAM वाले Poco M3 Pro 5G पर मिल रहा Exchange Offer, Flipkart से सिर्फ ₹555 की EMI पर लाएं घर

फ्लिपकार्ट क्विज में पूछे गए सवालों के जवाब के लिए चार विकल्प मिलते हैं। ये सवाल हाल के इवेंट्स और जनरल नॉलेज पर आधारित हैं। शुरुआती 50 हजार प्रतिभागियों को क्विज में जीतने का मौका मिलता है। यहां हम आपको Flipkart के 11 जनवरी के क्विज में पूछे जाने वाले सभी पांचों सवाल और उनके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं। इनकी मदद से आप गिफ्ट, डिस्काउंट वाउचर और फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन जीत सकते हैं।

इस तरह खेलें Daily Trivia Quiz

अगर, आपने अब तक Flipkart App को इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे पहला इसे फोन में डाउनलोड कर लें। यह ऐप iOS और Android दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

अपने फोन पर Flipkart ऐप ओपन करें और Game Zone में जाएं।

अब daily trivia बैनर पर क्लिक करें या सर्च करें।

गेम में एंटर करें और सभी 5 सवालों के जवाब दें।

जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज जीतने का मौका मिलता है। इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं।

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers July 4 2021:

1. Who made his highest ODI score (139 runs) vs India and was then bought by Delhi Capitals?

Answer: Shimron Hetmyer

2. How many feet off the ground are basketball hoops located?

Answer: Ten

3. In which country was the first-ever ODI played between Australia and England?

Answer: Australia

4. Who became the first cricketer to score 1,000 Test runs in 2019?

Answer: Marnus Labuschagne

5. Midfielder Sarpreet Singh became the first Indian-origin player to play in

Answer: Bundesliga