ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart रोज अलग-अलग चीजों जैसे फोन्स, खाने-पीने का सामान, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ऑफर देते हैं। इसे कंपनियां Deal of the Day के नाम से पब्लिश करती हैं। डील ऑफ द डे (Flipkart Deal of the Day) के तहत सामान खरीदकर ग्राहक अपने पैसे पचा सकते हैं।

इसमें रोजोना अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग ऑफर मिलते हैं। अगर आप कुछ खरीदने के इच्छुक हैं तो हमने इस लेख में आज यानी 2 जुलाई को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर डील ऑफ द डे (Deal of the Day 2 July 2021) में मिलने वाले सामनों और उनके ऑफर्स के बारे में बताया है।

Flipkart Deal of the Day 2nd July 2021

Flipkart 2nd July Deal of the Day में कई सामनों पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें कई ऑडियो डिवाइसेस, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा, इलेक्ट्रिक कैटल और पावर बैंक शामिल हैं। डील ऑफ डे (Flipkart Deal of the Day 2nd July 2021) में इनमें से कोई भी सामान खरीदने पर Flipkart Axis Bank Credit Card पर 5 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर, Bank of Baroda Mastercard डेबिट कार्ड के पहले ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है। साथ ही कई सामन पर 2 चीजें खरीदने पर 5 प्रतिशत और तीन चीजें खरीदने पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट भी है।

फ्लिपकार्ट डील ऑफ द डे में Portronics Harmonics Twins 22 Smart TWS Earpods, Pebble Spirit Loop Bluetooth Headset, Pigeon FAVOURITE Electric Kettle, ZEBRONICS 10000 mAh Power Bank और Smitch 360deg 1080p WiFi Smart Security Camera जैसे कई डिवाइसेस पर ये ऑफर्स उपलब्ध हैं।

Amazon Deal of the Day 2nd July 2021

Flipkart की तरह ही Amazon पर भी ऐसे कई ऑफर्स मिल रहे हैं। Amazon 2nd July Deal of the Day में लैपटॉप, नेकबैंड और मोबाइल फोन पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। Lenovo ThinkPad E15 (2021) लैपटॉप, U&i Positive Series नेकबैंड और I KALL K48 मोबाइल फोन समेत कई डिवाइसेस को Amazon Deal of the Day 2nd July 2021 में खरीदने पर ग्राहक अपने पैसे बचा सकते हैं। इन पर Yes Bank के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर 1,500 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।

कहां मिलता है Deal Of the Day का सेक्शन?

वैसे तो आमतौर पर Flipkart और Amazon ओपन करते ही होम पेज पर Deal of the Day लिखा दिख जाता है। अगर ऐसा न हो तो आप Flipkart में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दिए गए Top Offers में जाकर डील ऑफ द डे सेक्शन में पहुंच सकते हैं। Amazon ऐप में लेफ्ट साइड में बनी तीन लाइन्स पर क्लिक करके Today Deals में जा सकते हैं या फिर सर्च बार में Deal of the Day सर्च करके भी इस सेक्शन तक पहुंच सकते हैं।