Deal of the Day: आज ये चीजें खरीदकर बचाएं अपने पैसे, मिल रहा डिस्काउंट

Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart लोगों को एक से एक अच्छी चीजें सस्तें में घर लाने का मौका देता है। आए दिन इस पर कोई न कोई सेल चलती रहती है, जिसमें कपड़े, घर का सामान, खाने-पीने का सामान, इलेक्ट्रिॉनिक आइटम्स और स्मार्टफोन्स आदि पर डिस्काउंट मिलता है। सेल न होने पर भी अलग-अलग बैंक के कार्ड पर कई प्रकार के ऑफर्स होते हैं। डिस्काउंट के साथ-साथ इस पर एक्सचेंज ऑफर और EMI पर चीजें खरीदने का ऑप्शन भी होता है।

अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पर अभी कोई सेल नहीं चल रही है तो बता दें कि वेबसाइट पर हर रोज Deal of the Day में भी छूट मिलती है। वैसे तो आमतौर पर रोजाना डील ऑफ द डे में नए-नए आइटम्स पर अलग-अलग छूट दी जाती है। हालांकि, कई बार एक ही डील दो तीन दिन तक भी मिलती रहती है। आइए, आज यानी 10 अगस्त को Flipkart Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल नीचे जानते हैं।

Flipkart Deal of the Day 10 August

आज फ्लिपकार्ट पर डील ऑफ द डे में ड्रेसेस पर 70 प्रतिशत की छूट मिल रही है। वहीं, Adidas, Puma और Reebok जैसे ब्रांड के जूतों को 60 प्रतिशत तक ऑफ में खरीने का मौका है। इसके अलावा खिलौनो पर भी 70 प्रतिशत तक डिस्काउंट के साथ 10 प्रतिशत का अधिक ऑफ दिया जा रहा है। हेयर केयर प्रोडक्ट को भी 5 प्रतिशत ऑफ के साथ खरीद सकते हैं।

अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर आज मिलने वाली टॉप डील्स की बात करें तो Wired और Bluetooth Earphone पर Citi और Kotak बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इस छूट के तहत लोग Boat और JBL जैसी कंपनियों के ऑडियो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लैपटॉप खरीदने के इच्छुक ग्राहक भी इस ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। MICROSOFT Surface Go Pentium Gold और Lenovo के लैपटॉप पर भी 10 प्रतिशत की छूट है। फ्लिपकार्ट की तरह ही Amazon पर भी डील ऑफ डे में कई चीजों पर छूट मिलती है।

बता दें कि वैसे तो Flipkart ओपन करते ही होम पेज पर Deal of the Day लिखा दिख जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऊपर Top Offers में जाकर भी डील ऑफ द डे सेक्शन तक पहुंच सकते हैं।