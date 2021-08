Deal of the Day: स्मार्टफोन समेत कई चीजों पर छूट, जल्द उठाएं ऑफर्स का लाभ

Deal of the Day: हर कोई कम दाम में अच्छी चीजें खरीदना चाहता है और उन्हें यह मौका ई-कॉमर्स वेबसाइट्स Flipkart पर मिलता है। इस पर कोई न कोई सेल चलती रहती है, जिसमें डिस्काउंट के साथ-साथ अन्य कई शानदार ऑफर्स मिलते हैं। इन ऑफर्स का लाभ उठाकर लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy Unpacked Event: कंपनी फोल्डेबल फोन्स के साथ इन प्रोडक्ट्स से उठा सकती है पर्दा, जानें कैसे देखें इवेंट

सेल नहीं होने पर भी ग्राहक Deal of the Day के तहत कई आइटम्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। इसमें हर रोज नई-नई चीजों पर अलग-अलग ऑफर्स मिलते हैं। खाने पीने के सामान, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा स्मार्टफोन, ऑडियो प्रोडक्ट, लैपटॉप, स्पीकर आदि पर भी छूट मिलती है। अगर आप आज इनमें से कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो पहले यह आर्टिकल जरूर पढ़ लें। यहां Flipkart Deal of the Day 11 August में मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया गया है।

Flipkart Deal of the Day में मिल रहे ये ऑफर्स

आज फ्लिपकार्ट पर Timex और Sonata जैसे लोकप्रिय कंपनियों की घड़ियों पर 80 प्रतिशत तक की छूट के साथ 10 प्रतिशत का अतिरिक्त ऑफ मिल रहा है। वहीं, शर्ट और ट्राउजर को भी 80 प्रतिशत छूट के साथ खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने का अच्छा मौका है क्योंकि Flipkart Deal of the Day 11 August में स्टेशनरी और खिलौनों पर कुल मिलकार 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। Adidas और Puma समेत कई कंपनियों के जूतों पर भी 60 प्रतिशत तक की छूट है।

अब अगर गैजेट्स पर मिल रही टॉप डील्स की बात करें तो Dolby इनेबल्ड होम थिएटर और साउंड बार पर 50 प्रतिशत तक की छूट है। वहीं, boAt Rockerz 400 ब्लूटूथ हैंडसेट पर Citi और Kotak बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा ये ऑफर्स JBL, Realme, OnePlus और Apple के ऑडियो प्रोडक्ट पर भी है। इनके अलावा Lenovo जैसी लोकप्रिय कंपनियों के लैपटॉप को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। साथ ही कई स्मार्टफोन्स पर बैंक ऑफर्स हैं।

Flipkart के अलावा Amazon Deal of the Day में भी कई चीजों पर डिस्काउंट मिलता है। इसमें फोन्स और लैपटॉप भी शामिल हैं। लैपटॉप पर 47 प्रतिशत तक की छूट है। iQOO Z3 सीरीज पर 16 प्रतिशत की छूट और Tecno Spark 7T पर 17 प्रतिशत तक का ऑफ है। साथ ही Samsung M42 5G को भी सस्ते में खरीद सकते हैं।

फ्लिपकार्ट ओपन करते ही होम पेज पर ही Deal of the Day का सेक्शन दिख जाता है। या फिर आप Top Offers में जाकर भी आइटम्स पर छूट देख सकते हैं।