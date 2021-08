Deal of the Day: आज लैपटॉप समेत इन आइटम्स को सस्ते में खरीदने का मौका

Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart आदि पर रोजमर्रा के सामानों पर बेहतरीन ऑफर मिलते हैं। वैसे तो इन पर आए दिन कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन सेल नहीं होने पर यहां से Deal of the Day के तहत आइटम्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। Also Read - 64MP + 8MP + 2MP + 2MP कैमरा, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले Redmi Note 10S पर मिल रहा Discount

स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, ऑडियो प्रोडक्ट और खाने-पीने के सामन पर छूट मिलती रहती है। हर दिन की तरह आज भी हमने आज Flipkart और Amazon पर मिलने वाली टॉप डील्स के बारे में बताया है। आइए, जानते हैं कि Deal of the Day 13 August में किन आइटम्स पर मिल रही कितनी छूट।

Flipkart Deal of the Day 13 August

Flipkart पर न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि खिलौनो, कपड़े और गैजेट्स पर भी छूट मिल रही है। वेबसाइट पर Skybags Safari और Lavie आदि लोकप्रिय कंपनियों के बैग पर 75 प्रतिशत तक की छूट, मोबाइल एक्सेसरीज पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। स्टेशनरी पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है।

अब इलेक्ट्रिॉनिक आइटम्स पर मिल रही टॉप डील की बात करें तो Dolby इनेबलड स्पीकर पर 50 प्रतिशत तक की छूट, boat और F&D के साउंड बार पर 60 प्रतिशत तक की छूट औक लैपटॉप एक्सेसरीज पर 90 प्रतिशत का ऑफ मिल रहा है। नया लैपटॉप खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए अच्छा मौका है। आज Lenovo के लैपटॉप्स पर Citi और Kotak बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

Flipkart के साथ-साथ Amazon पर भी कई सामानों पर छूट मिल रही है। लैपटॉप्स और डैस्कटॉप पर 47 प्रतिशत तक की छूट, ऑडियो प्रोडक्ट पर 81 प्रतिशत का डिस्काउंट है। साथ ही itel Vision2 फोन पर Kotak बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा स्मार्टवॉच को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Boult के ऑडियो प्रोडक्ट को भी 81 प्रतिशत तक छूट के साथ खरीद सकते हैं। इन सभी चीजों के अलावा भी कई सारे आइटम्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

आमतौर पर तो Deal of the Day सेक्शन Flipkart ओपन करते ही होम पर दिख जाता है। यदि ऐसा न हो तो आप Top Offers में जाकर भी डील्स देख सकते हैं।