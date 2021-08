Deal of the Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट्स Flipkart और Amazon पर समय-समय पर सेल चलती रहती है। हालांकि, अभी किसी भी वेबसाइट पर कोई खास सेल नहीं चल रही है। इसके बावजूद भी ग्राहकों को इन पर कई ऑफर्स मिल रहे हैं। इनका लाभ उठाकर लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। इन पर हर रोज Deal of the Day में कई आइटम्स पर छूट मिलती है। Also Read - 6000mAH बैटरी, 48MP प्राइमरी कैमरा और 4GB RAM वाले POCO M3 को मात्र 364 रुपये की EMI पर लाएं घर, Flipkart पर मिल रहा कैशबैक समेत एक्सचेंज ऑफर

डील ऑफ द डे के तहत खाने-पीने के सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और गैजेट्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आप भी कुछ नया खरदीने का सोच रहे तो उससे पहले आज यानी 16 अगस्त को Deal of the Day में मिल रहे ऑफर्स जरूर जांच लें। आइये, जानते हैं Deal of the Day 16 August में किन-किन आइटम्स पर क्या ऑफर्स हैं।

Flipkart Deal of the Day 16 August

Flipkart पर आज हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव पर 75 प्रतिशत तक की छूट है। खिलौनो पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। वहीं, Adidas, Puma और Reebok के जूतों पर 60 प्रतिशत तक का ऑफ और FastTrack, Maxima और Sonata की घड़ियों पर 85 प्रतिशत तक की छूट है।

अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर छूट की बात करें तो Dolby इनेबल्ड स्पीकर पर 50 प्रतिशत तक की छूट है। होम ऑडियो स्पीकर को 60 प्रतिशत छूट के साथ खरीद सकते हैं। लैपटॉप एक्सेसरीज पर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा ऑडियो प्रोडक्ट, लैपटॉप और स्मार्टफोन पर भी अलग-अलग बैंक के कार्ड पर अलग-अलग ऑफर्स मिल रहे हैं।

फ्लिपकार्ट के अलावा Amazon Deal of the Day में भी कई सारी चीजों को छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। अमेजन पर HP और Asus जैसी कई लोकप्रिय कंपनियों के लैपटॉप पर 47 प्रतिशत की छूट है। Boult के ऑडियो प्रोडक्ट पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इस पर भी खाने-पीने के सामान और कपड़ों पर ऑफर हैं।

वैसे आमतौर पर Deal of the Day का सेक्शन होम पेज पर ही दिख जाता है। अगर आपको होम पेज पर डील ऑफ ड डे नजर न आए तो आप Top Offers में जाकर भी देख सकते हैं।