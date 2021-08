Deal of the Day: स्मार्टफोन समेत इन आइटम्स पर मिल रहा डिस्काउंट

Deal of the Day: आज Deal of the Day में कई शानदार चीजों पर ऑफर मिल रहे हैं। बता दें कि हर रोज ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डील ऑफ द डे के तहत एक से एक अच्छे आइटम्स को डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं, जिनमें खाने-पीने के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्मार्टफोन तक कई आइटम्स शामिल होते हैं। Also Read - 108MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाला Motorola Edge 20 Fusion लॉन्च, Flipkart पर होगी पहली Sale

वैसे तो वेबसाइट्स पर कोई न कोई सेल चलती रहती है, लेकिन अगर सेल नहीं है तब भी ग्राहक Deal of the Day में सस्ते में चीजें खरीद सकते हैं। आज हमने यहां Flipkart और Amazon पर Deal of the Day 17 August में मिल रहे ऑफर्स की डिटेल दी है।

Flipkart Deal of the Day 17 August

अगर आप ऑडियो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि Flipkart Deal of the Day 17 August में BoAt और JBL के ऑडियो प्रोडक्ट पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। साथ ही ब्लूटूथ स्पीकर को भी 70 प्रतिशत छूट के साथ खरीद सकते हैं। Maxima और Timex आदि कंपनियों की घंड़ियों पर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा स्मार्टफोन पर बैंक के कार्ड पर अलग-अलग ऑफर मिल रहा है। साथ ही फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।

फ्लिपकार्ट के अलावा Amazon पर भी डील ऑफ द डे में आज कई चीजों पर छूट है। इस पर Boat के ऑडियो प्रोडक्ट पर 73 प्रतिशत की छूट है। वहीं, 48MP+8MP+5MP+5MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 5000mAH बैटरी वाले Samsung Galaxy M42 5G पर 2000 रुपये का डिस्काउंट है। हालांकि, यह छूट केवल HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मिल रही है। 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, 6000mAh बैटरी और 48MP AI Dual रियर कैमरे वाले Tecno Spark 7T पर भी 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। इनके अलावा भी कई सारे आइटम्स डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं।