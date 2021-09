ई-कॉर्मस वेबसाइट Flipkart पर The Great Grand Days सेल चल रही है। यह सेल 7 सितंबर से शुरू हो गई थी और 11 सितंबर तक चलेगी। इसमें कई लोकप्रिय कंपनियों के लैपटॉप, स्पीकर और हेडफोन समेत कई चीजों पर जबरदस्त डील्स मिल रही हैं। Also Read - Deal of the Day में आज Mi 11X 5G और iQOO Z3 5G समेत लैपटॉप को सस्ते में खरीदने का मौका, मिल रही छूट

कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद हुए कॉलेज और स्कूल अब धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। वहीं, नए सेशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप या टैबलेट की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आप नया लैपटॉप, क्लासेस के लिए हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो अभी अच्छा समय है क्योंकि Flipkart पर चल रही इस सेल में बेस्ट सेलिंग लैपटॉप, छात्रों के लिए बेस्ट लैपटॉप और हेडफोन पर छूट जा रही है। हमने यहां सभी ऑफर्स के बारे में बताया है।

Flipkart पर लैपटॉप्स पर मिल रहे ये ऑफर्स

फ्लिपकार्ट पर चल रही The Great Grand Days सेल में स्टूडेंट लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। वहीं, बेस्ट सेलिंग लैपटॉप पर भी 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, 1.9 किलोग्राम और 15.6 इंच के डिस्प्ले और 20mm मोटे लैपटॉप्स को 35 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। HP 15s Core i3 10th Gen, ASUS Core i3 10th Gen और DELL Vostro Core i3 10th Gen लैपटॉप्स के साथ-साथ और भी कई लैपटॉप पर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

यदि आप Acer का लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं तो इस सेल में Acer के गेमिंग लैपटॉप पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। टॉप कोर i3 लैपटॉप्स पर भी 30 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लैपटॉप की एक्सेसरीज पर भी छूट है।

इन आइटम्स पर भी है डिस्काउंट

लैपटॉप के अलावा डेस्कटॉप को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। डेस्कटॉप पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। Boat और OnePlus के हेडफोन पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट है। वहीं, होम थिएटर पर 60 प्रतिसत तक की छूट है। लैपटॉप स्पीकर को 50 प्रतिशत छूट में खरीद सकते हैं। इसके अलावा F&D और Boat के पार्टी स्पीकर पर भी 60 प्रतिशत का डिस्काउंट है।