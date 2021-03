Flipkart Phone for Free offer: आज फ्री में जीत सकते हैं स्मार्टफोन, जानें ऑफर के बारे में

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आज यानी 19 मार्च 2021 को फ्री में मोबाइल जीतने का मौका है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर यह ऑफर सुबह 8 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक के लिए मान्य है। इस दौरान Flipkart पर शॉपिंग करने वाले बायर्स को यह ऑफर मिलेगा। Flipkart Phone for Free offer के तहत 100 ग्राहकों को फ्री में स्मार्टफोन जीतने का मौका मिलेगा। Also Read - Micromax In 1 आज भारत में होगा लॉन्च, 48MP कैमरे समेत मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

पिछले महीने 25 फरवरी को भी ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने बायर्स के लिए इस ऑफर का आयोजन किया था। हालांकि, पिछले महीने कपनी ने कुछ चुनिंदा ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स के लिए यह ऑफर निकाला था। इस बार किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए यह ऑफर नहीं है। इसमें आप से लेकर के फोन तक जीत सकते हैं।

कब तक है यह ऑफर?

Flipkart पर चल रहा Phone For Free Offer सिर्फ आज के लिए है। यानी आज 19 मार्च की रात 23:59 PM बजे तक यह ऑफर मान्य रहेगा।

कैसे होगा विजेताओं का चयन?

Phone For Free Offer में 100 लकी बायर्स को फोन फ्री में मिलेगा। यानी उन्हें फोन की कीमत के बराबर का वाउचर मिलेगा। यह वाउचर हर 200वें बायर्स को मिलेंगे। यानी ऑफर के दौरान हर 100वें, 200वें, 300वें…. 1,00,000वें बायर्स को इस ऑफर के तहत फ्री स्मार्टफोन मिलेगा। इस ऑफर के विजेताओं का ऐलान 10 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। इसे Flipkart Mobile सेक्शन के लैंडिग पेज पर देखा जा सकता है।

ऐसे मिलेगा स्मार्टफोन

Flilkart के मुताबिक, विजेताओं के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं किया जाएगा। विजेताओं के नाम की लिस्ट नीचे दिए लिंक पर शेयर की जाएगी। Electronic Voucher की राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी, बल्कि यूजर्स इन्हें गिफ्ट कार्ड के जरिए रिडीम कर पाएंगे।