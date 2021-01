Sale 2021 offer: फ्लिपकार्ट Big Saving Days sale में ढेरों डिस्काउंट-ऑफर मिल रहे हैं। स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप समेत अन्य प्रॉडक्ट्स सेल के दौरान सस्ते में मिल रहे हैं। अगर आप का 32 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट सेल ( 2021) में शानदार मौका है। सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी इस टीवी पर छूट और कई ऑफर्स दे रही है। आइए इसके बारे में डीटेल में बताते हैं। Also Read - Wireless Earphones Under Rs 1000 : Flipkart और Amazon पर 1 हजार से कम में मिल रहे हैं ये शानदार वायरलेस ईयरफोन्स

रियलमी के 32 इंच टीवी पर ऑफर (Realme 32 inch Ready Smart TV offer)

Realme का 32 इंच वाला HD रेडी LED स्मार्ट एंड्रॉइड TV फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल में 13,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करके इस टीवी को खरीदेंगे, तो 10 पर्सेंट का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर क्रेडिट/डेबिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन पर भी है। रियलमी के इस स्मार्ट टीवी को आप हर महीने 2,334 रुपये की नो-कॉर्स्ट-ईएमआई या स्टैंडर्ड ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।

Realme के इस टीवी में क्या हैं खूबियां?

रियलमी के 32 इंच वाले इस स्मार्ट टीवी में 60 Hz रिफ्रेश रेट के साथ HD रेडी LED स्क्रीन दी गई है। इसमें आपको तीन HDMI पोर्ट और दो पोर्ट मिलेंगे। TV में बिल्ट इन वाई-फाई की सुविधा दी गई है। स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात करें, तो रियलमी के इस टीवी में Quad core 6883 प्रोसेसर है। इसके साथ 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलेगी।

यह टीवी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें , YouTube, + और Prime समेत कई पॉप्युलर ऐप्स का मजा ले सकते हैं। store से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। टीवी में स्क्रीन मिररिंग फीचर भी मिलेगा।

रियलमी के इस टीवी में DOLBY सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी के साथ 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। स्पीकर्स का आउटपुट 24 है। सभी स्पीकर में ट्वीटर दिए गए हैं। रिमोट कंट्रोल फीचर्स की बात करें, तो इसमें टच रिमोट, स्मार्ट रिमोट, कलर स्क्रीन और इंटरनेट एक्सेस जैसे फीचर्स मिलेंगे। रियलमी के इस स्मार्ट टीवी का वजन 3.6 किलोग्राम, जबकि स्टैंट के साथ इसका वजन 3.7 किलोग्राम है।