Flipkart Big Billion Days Sale 2021 की शुरुआत रात 12 बजे से हो गई है। सेल शुरू होने के महज कुछ मिनटों के बाद ही यूजर्स को शॉपिंग करने में तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट जोड़ने के बाद चेक आउट करने में दिक्कत आ रही थी। कई यूजर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से ई-कॉमर्स कंपनी को टैग करते हुए पोस्ट किया। इसके बाद Flipkart ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इसे एक टेक्नीकल ग्लिच बताया है।

फ्लिपकार्ट ने अपने पोस्ट में लिखा है, "लगता है आप सभी ने एक साथ अपने कार्ट को भर लिया है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो थोड़ा इंतजार करिए। जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा।" Flipkart के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट करके अपनी परेशानी बताई है।

Looks like all of you filled your cart at the same time!

If you're facing a technical glitch, give us a moment and be right back up.

— Flipkart (@Flipkart) October 1, 2021