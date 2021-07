Flipkart पर इस वक्त Big Savings Days सेल चल रही है जो 29 जुलाई तक जारी रहेगी। इस दौरान, वेबसाइट पर LG UHD TV AI ThinQ (65-inch) पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यह टीवी फ्लिपकार्ट पर आम तौर पर 80,999 रुपये में बिका करता था मगर सेल पर आप इसे 4,000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। Also Read - Deals of the Day 27 July: Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर, कई आइटम्स पर Discount का आखिरी दिन

Flipkart Big Savings Days पर आप LG UHD TV AI ThinQ (65-inch) को 76,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही ICICI Bank Credit Card का इस्तेमाल करने पर आपको 1,500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जिसके बाद इस टीवी की कुल कीमत 75,499 रुपये हो जाएगी। ICICI Bank Debit Card का इस्तेमाल करने पर यह छूट केवल 500 रुपये की है। आइए अब इस टीवी की खासियत देख लेते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP प्राइमरी कैमरा, 16MP सेल्फी कैमरा और 8GB तक RAM वाले Realme 8 5G को Flipkart Sale में खरीदें, मिल रहे कई शानदार ऑफर्स

Flipkart sale पर LG UHD TV AI ThinQ (65-inch)

LG UHD TV AI ThinQ एक 4K रेजलुशन वाला LED Smart TV है। यह 43, 50, 55 और 65-इंच मॉडल में आता है। सेल के दौरान टीवी के बाकी मॉडल्स पर भी छूट मिल रही है। 43-इंच मॉडल 35,999 रुपये का है, 50-इंच मॉडल 42,999 रुपये का है, 55-इंच मॉडल 48,999 रुपये का है और आखिर में 65-इंच का सबसे बड़ा मॉडल 76,999 रुपये का मिल रहा है। Also Read - Deals Of the Day 26 July: Amazon और Flipkart पर ऑफर्स की भरमार, कई स्मार्टफोन पर है Discount

यह टीवी WebOS प्लैटफॉर्म पर चलता है जो Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar जैसे पॉपुलर ऐप्स सपोर्ट करता है। इस टीवी में 3840 x 2160 रेजलुशन वाली 4K स्क्रीन है जो 50Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। LG UHD TV AI ThinQ एक quad-core प्रोसेसर से लैस है। इसमें 20W का ऑडियो आउटपुट है और इसका DTS Dual:X Audio सिस्टम सराउंड साउंड का फीचर ऐड करता है। इनके अलावा LG की इस टीवी में एक्टिव HDR के साथ एप्पल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एयरप्ले 2 भी जोड़ा गया है।

फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग्स डे सेल पर लगभग हर प्रोडक्ट कैटेगरी में डिस्काउंट और ऑफर मिल रहे हैं। मगर स्मार्ट टीवी कैटेगरी का हाल कुछ अलग है। ज्यादातर टीवी सेल पर अपनी नॉर्मल कीमत से ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। ICICI बैंक के कार्ड पर मिलने वाले एक्स्ट्रा डिस्काउंट का इस्तेमाल करने पर आप इन्हें नॉर्मल प्राइस पर खरीद पाएंगे। LG UHD TV के अलावा दूसरे स्मार्ट टीवी पर भी अच्छे ऑफर मौजूद हैं मगर इन्हें ध्यान से चेक करने के बाद ही आगे बढ़िए।