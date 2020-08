Gionee Max की सेल आज, मात्र 667 रुपये की EMI पर खरीदें 5000mAh वाला दमदार स्मार्टफोन

Gionee ने भारत में कुछ दिनों पहले अपना नया स्मार्टफोन Gionee Max को लॉन्च किया था। आज जियोनी के लेटेस्ट स्मार्टफोन Gionee Max की सेल है। Gionee Max स्मार्टफोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart से खरीदा जा सकता है। Gionee Max स्मार्टफोन की यूएसपी 6 हजार रुपये से कम कीमत में 5000mAh बैटरी है। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold Lite सस्ता फोल्डेबल स्मार्टफोन जल्द भारत में होगा लॉन्च

Gionee Max स्मार्टफोन को कंपनी ने भारत में 5,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। Gionee Max स्मार्टफोन को 2GB+32GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। जियोनी का यह स्मार्टफोन ब्लैक, रेड और ब्लू तीन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। Gionee Max स्मार्टफोन की सेल Flipkart पर दोपहर 12 बजे आयोजित करवाई जाएगी।

The very first sale for the all-new #Gionee MAX is here! This brand new smartphone with 5000mAh Battery, 15.46cm (6.1) HD+ Screen, 2.5D Curved Glass and much more will be available at a special launch price of just ₹5,999 on #Flipkart! Check it out: https://t.co/5QMwNHZFoJ#sale pic.twitter.com/7DN42Q0EBY

— Gionee India (@GioneeIndia) August 31, 2020