Happy Women's Day 2021: Xiaomi दे रही है जबरदस्त ऑफर, सस्ते में खरीदें Redmi Note 9 Pro और Redmi Smart Band

Happy Women’s Day 2021: Xiaomi ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यादगार बनाने के लिए बंडल्ड ऑफर की घोषणा की है। Pro के साथ की खरीद पर बंडल्ड डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ऑफर के बारे में जानकारी शेयर की है। अपने ट्वीट में कंपनी ने लिखा है कि किसी भी दो Redmi प्रोडक्ट्स को खरीदने पर जबरदस्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। यह ऑफर कंपनी के आधिकारिक ई-स्टोर और रिटेल स्टोर पर अवेल किया जा सकेगा। Also Read - Women's Day 2021: Instagram करते हैं यूज? ये फीचर्स रखेंगें निजी जानकारियां सुरक्षित

ट्वीट में और Redmi Smart Band की खरीद पर दोनों की कीमत में कटौती की जाएगी। Redmi Note 9 Pro को 13,999 रुपये की जगह 13,499 रुपये में खरीद सकेंगे। इसकी खरीद पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, Redmi Smart Band की खरीद पर 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 1,599 रुपये में आने वाला यह फिटनेस बैंड 999 रुपये में मिलेगा। Also Read - Realme 8 Series Round Up: 108MP कैमरे के अलावा और क्या होगा खास, जानें?

Happy Women’s Day!❤️ Also Read - Redmi Note 10S, Note 10 5G जल्द भारत में होंगे लॉन्च, मिलेगा 48MP का कैमरा और 5000mAh बैटरी

Shower yourself with all the love today cause you deserve it!

Bag your custom bundle of joy by picking any 2 products from the bunch to avail huge discounts.#HappyWomensDay #ILoveRedmi #RedmiNote9Pro #RedmiSmartBand pic.twitter.com/lkDOhloQqt

— – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) March 7, 2021