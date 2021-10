Jio और Google की साझेदारी में बने दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन JioPhone Next को आज लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन के बारे में साल की पहली छमाही में ही घोषणा की गई थी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। दिवाली के मौके पर इस सबसे सस्ते स्मार्टफोन को घर लाया जा सकता है। Reliance Jio ने इस स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपये रखी है, लेकिन इसे 1999 रुपये देकर खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसके लिए चार तरह की फाइनेंशियल स्कीम पेश की है। Also Read - JioPhone Next का इंतजार खत्म, सिर्फ 1999 रुपये में खरीदें यह 4G स्मार्टफोन

कहां से करें बुक?

JioPhone Next 4G को कंपनी के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल चैनल JioMart से बुक किया जा सकता है। इसके अलावा यूजर इसे MyJio ऐप और Jio.com/Next वेबसाइट और WhatsApp के जरिए भी बुक कर सकेंगे। WhatsApp के जरिए फोन बुक करने के लिए यूजर को 70182-70182 नंबर पर Hi मैसेज करना होगा। बुंकिंग कंफर्म होने के बाद यूजर नजदीकी JioMart रिटेलर के पास विजिट करके इसे घर ला सकते हैं। फोन को दिवाली (4 नवंबर) से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

क्या है स्कीम?

JioPhone Next के लिए कंपनी ने चार तरह की स्कीम- Always-on, Large, XL और XXL रखी है। इन चारों में से किसी एक स्कीम का चुनाव करके यूजर इस फोन को केवल 1,999 रुपये का भुगतान करके घर ला सकते हैं। इस फाइनेंशियल स्कीम के लिए यूजर को अलग से 501 रुपये का भुगतान प्रोसेसिंग फी के तौर पर करना होगा।

Always-on: इस प्लान में यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेंगे। यूजर को या तो हर महीने 300 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 350 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीने तक करना होगा। इस प्लान में यूजर को हर महीने 5GB डेटा और 100 मिनट वॉयस कॉलिंग ऑफर की जाएगी।

Large: इस प्लान में भी यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेगे। यूजर को या तो हर महीने 450 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 500 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीनों तक कराना होगा। इस प्लान में यूजर को हर दिन 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा।

XL: इस प्लान में भी यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेगे। यूजर को या तो हर महीने 500 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 550 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीनों तक कराना होगा। इस प्लान में यूजर को हर दिन 2GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा।

XXL: इस प्लान में भी यूजर को दो तरह के विकल्प मिलेगे। यूजर को या तो हर महीने 550 रुपये का रिचार्ज अगले 24 महीनों तक करना होगा या फिर 600 रुपये का रिचार्ज अगले 16 महीनों तक कराना होगा। इस प्लान में यूजर को हर दिन 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का लाभ मिलेगा।