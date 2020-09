Infinix Hot 9 की सेल Flipkart पर आज, 5 कैमरा, 50000mAh बैटरी से देगा Xiaomi, Realme को टक्कर

Infinix Hot 9 स्मार्टफोन आज यानी 7 सितंबर को एक बार फिर Flipkart (फ्लिपकार्ट) पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर यह सेल दोपहर 12 बजे होगी। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो आप 12 बजे से पहले ही साइट को साइन इन कर लें। मार्केट में इस फोन की टक्कर Xiaomi, Realme, samsung जैसे फोन से है। Infinix के इस स्मार्टफोन की यूएसपी इसमें दी गई 5000 mAh बैटरी और 13 मेगापिक्सल क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है। Infinix Hot 9 स्मार्टफोन को कंपनी ने अट्रैक्टिव कीमत में पेश किया है। सेल के दौरान इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन को नो कॉस्ट EMI के साथ खरीदा जा सकता है। हम आपको यहां फोन की प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा वाले Realme C12 की सेल Flipkart पर कल, Xiaomi और Infinix को टक्कर

Today brings you a chance to grab the best smartphone in its segment. Hot 9 sale starts at 12 Noon on Flipkart! Also Read - 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा, 4GB रैम वाले Infinix Hot 9 फोन की सेल Flipkart पर कल 12 बजे, जानें कीमत

#🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/go1UugUhNB Also Read - Realme Narzo 10A की सेल Flipkart पर आज, Rs1 हजार EMI पर खरीदें 5000mAh बैटरी, 4 कैमरे वाला फोन

— InfinixIndia (@InfinixIndia) August 31, 2020