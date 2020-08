Infinix Hot 9 pro, Infinix Hot 9, Infinix Smart 4 Plus की सेल आज Flipkart पर, कम कीमत में लें धांसू फीचर्स

Infinix Hot 9 pro, Infinix Hot 9 और Infinix Smart 4 Plus आज 9 अगस्त, रविवार दोपहर 12 बजे Flipkart (फ्लिपकार्ट) पर सेल के लिए आएंगे। कंपनी इस फोन के जरिए कम कीमत में आकर्षक फीचर्स दे रही है। हालांकि इन तीनों फोन की फ्लैश सेल अलग-अलग टाइम पर होगी। मार्केट में इन फोन की टक्कर Xiaomi, Realme (Realme Narzo 10, Realme Narzo 10A) जैसी कंपनियों से है। हम आपको यहां इस स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Infinix Zero 8 फोन MediaTek SoC और 8GB RAM के साथ ऑनलाइन स्पॉट, जानें डिटेल्स

Infinix Hot 9, Hot 9 Pro, Infinix Smart 4 Plus Price, sale timings

Infinix Hot 9 को 9,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन को 1056 रुपये की मंथली नो कॉस्ट EMI में खरीदा जा सकता है। फोन वॉयलेट कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं Infinix Hot 9 Pro को 1167 रुपये की नो कॉस्ट EMI में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 10,499 रुपये है। इसके अलावा Infinix Smart 4 Plus को 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह कीमत फोन के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की है। Infinix Smart 4 Plus स्मार्टफोन तीन रंग Ocean Wave, Voilet और Midnight Black में खरीदा जा सकता है। फोन को 889 रुपये की नो कॉस्ट EMI में खरीदा जा सकता है। Flipkart Axis Bank Credit Card और Axis Bank Buzz Credit Card से पेमेंट करने पर 5 पर्सेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तीनों फोन पर 6 महीने का यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है।

Infinix Hot 9 Specifications and features

Infinix Hot 9 में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज मिल रही है। स्मार्टफोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।Infinix Hot 9 में 6.6 inch HD+ डिस्प्ले दी गई है। आप फोन के साथ 399 रुपये में कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। फोन के बैक में चार कैमरा हैं। यह सेटअप 13 MP + 2 MP + 2 MP + Low Light Sensor का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में MediaTek Helio P22 (64 bit) प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन में 5000 mAh Li-ion Polymer बैटरी है।

Features Infinix Hot 9 Price 9499 Chipset MediaTek Helio P22 octa-core processor OS Android™ 10.0 Display IPS-6.6-inch IPS LCD-HD+ 1600*720 Internal Memory 4GB + 64GB Rear Camera 13MP + 2MP+ 2MP Front Camera 8-megapixel Battery 5000mAh

Infinix Hot 9 pro Specifications and features

कंपनी ने फोन में 4 जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज दी है। फोन की स्टोरेज को 256जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन के बैक में 48 MP + 2 MP + 2 MP + Low Light Sensor का क्वॉड कैमरा सेटअप मिल रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। Infinix hot 9 pro में 6.6 inch HD+ Display मिल रहा है। साथ ही फोन में 5000 mAh Li-ion Polymer बैटरी दी गई है। कंपनी ने फोन में MediaTek Helio P22 (64 bit) प्रोसेसर दिया है।

Features Infinix Hot 9 Pro Price 10499 Chipset MediaTek Helio P22 octa-core processor OS Android 10-powered XOS 6.0 Display 6.60-inch-720×1600 pixels Internal Memory 4 GB + 64 GB Rear Camera 48-megapixel primary lens, a 2-megapixel depth sensor, a 2-megapixel macro lens and a low-light sensor Front Camera 8 megapixel selfie camera Battery 5000mAh Infinix Smart 4 Plus Specifications and features Infinix Smart 4 Plus स्मार्टफोन 6.82 इंच के HD+ मिनी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में 90.3% स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो मिलता है, जबकि इसमें 480 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। कंपनी ने स्मार्टफोन में डीटीएस साउंड सपोर्ट दिया है, जो इसके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है। यह डिवाइस मीडियाटेक Helio A25 Octa Core प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में एंड्रॉयड 10 पर आधारित XOS 6.2 Dolphin मिलता है। इसमें थ्री इन वन एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसकी मदद से मेमोरी को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन के कैमर की बात करें तो कंपनी ने इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मुख्य लेंस 13 मेगापिक्सल का है। फोन में ट्रिपल रियर एलईडी फ्लैश सपोर्ट दिया गया है। फ्रंट में स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, जो एआई सपोर्ट के साथ आता है। फोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसमें 6000 एमएएच की बैटरी लगी है, जो इसे खास बनाती है। Features Infinix Smart 4 Plus Price 7999 Chipset MediaTek Helio A25 OS Android 10 Display 17.32 cm (6.82 inch) HD+ Display-720×1640 Internal Memory 3GB + 32GB Rear Camera 13MP + Depth Sensor Front Camera 8MP Front Camera Battery 6000 mAh