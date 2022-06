INBook X1 Slim first sale: Infinix ने पिछले सप्ताह INBook X1 Slim लैपटॉप भारत में लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप अब तक का सबसे हल्का लैपटॉप है, जिसका वजह महज 1.2 किलोग्राम है। यह लैपटॉप तीन प्रोसेसर वेरिएंट्स- Intel Core i3, Intel Core i5 और Intel i7 10th Gen में आता है। इसके अलावा इसमें 50Wh हाई कैपेसिटी बैटरी और 65W USB Type C फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए, जानते हैं, इस इनफिनिक्स लैपटॉप की पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में। Also Read - Realme C30 फोन 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, कीमत 8000 रुपये से कम

INBook X1 Slim लैपटॉप 5 वेरिएंट्स में आता है। इसके Core i3 में दो वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें एक 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और दूसरा 8GB RAM + 512GB स्टोरेज में आता है। वहीं, Core i5 में भी दो वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें एक 8GB RAM + 512GB स्टोरेज और दूसरा 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसके अलावा, Core i7 में केवल एक वेरिएंट मिलेगा जिसमें 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलता है।

Intel Core i3

(8GB RAM + 256GB): 29,990 रुपये

(8GB RAM + 512GB): 32,990 रुपये

Intel Core i5

(8GB RAM + 512GB): 39,990 रुपये

(16GB RAM + 512GB): 44,990 रुपये

Intel Core i7

(16GB RAM + 512GB): 49,990 रुपये

INBook X1 Slim की पहली सेल आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आयोजित की जाएगी। पहली सेल में इसके शुरुआती वेरिएंट की कीमत 27,990 रुपये रहेगी। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 46,990 रुपये का मिलेगा। इसके Core i3 वाले मॉडल पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, अन्य वेरिएंट्स पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लैपटॉप को Axis Bank के कार्ड से EMI के जरिए खरीदने पर 3,000 रुपये तक का Instant Discount मिलेगा।

