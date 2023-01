Infinix Note 12i की पहली सेल आज, मिल रहा 3000 रुपये तक का डिस्काउंट

Infinix Note 12i को पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च किया गया है। यह पिछले साल आई Infinix Note 12 सीरीज का सबसे लेटेस्ट फोन है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। इसमें मिलने वाले मुख्य फीचर्स की बात करें तो यह AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही, इनफिनिक्स के इस बजट स्मार्टफोन में मीडियाटेक हिलियो का 12nm प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। Also Read - Infinix NOTE 12i फोन 50MP कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ भारत में लॉन्च, तस्वीरों देखें First Look

Infinix Note 12i की पहली सेल

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज यानी 30 जनवरी दिन के 12 बजे इनफिनिक्स के इस बजट स्मार्टफोन की पहली सेल आयोजित की जाएगी। Infnix ने इस स्मार्टफोन को एक ही स्टोरेज वेरिएंट 4GB RAM + 64GB में लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत 9,999 रुपये है और इसे Force Black और Metaverse Blue कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो कंपनी इसे 3,000 रुपये के स्पेशल डिस्काउंट में उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा इस फोन को 347 रुपये की EMI पर घर ला सकते हैं। साथ ही, कई बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

फोन में मिलेंगे ये फीचर्स

Infinix Note 12i में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 100 निट्स तक है और इस पर 2400 x 1080 पिक्सल रेजलूशन के कंटेंट देख सकते हैं। इनफिनिक्स का यह बजट स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 12nm प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसे एक्सपेंड किया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ एक 2MP का मैक्रो और एक QVGA लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 33W USB Type C चार्जिंग फीचर मिलता है।