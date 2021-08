Infinix Smart 5A को आज पहली सेल में खरीदें, उठाएं कई ऑफर्स के लाभ

Infinix Smart 5A की आज पहली सेल है। सेल के दौरान फोन पर कई शानदार ऑफर्स मिलेंगे। अलग-अलग बैंक के अलग-अलग कार्ड पर डिस्काउंट दिया जाएगा। इसकी सेल आज यानी 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी। फोन तीन कलर ऑप्शन में आता है। इसमें कई कैमरे दिए गए हैं। Also Read - 6,000mAh बैटरी, 48MP क्वाड रियर कैमरा, 4GB RAM, Exynos 850 चिप वाले Samsung Galaxy F12 पर भारी छूट, Flipkart पर मिल रहा बैंक ऑफर

यह एक बजट रेंज फोन है। कीमत के अनुसार, फोन में कई शानदार स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। सेल, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल नीचे पढ़ें।

Infinix Smart 5A First Sale and Offers

हाल ही में लॉन्च हुए Infinix Smart 5A फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदी जा सकेगा। इसकी सेल 12 बजे शुरू हो जाएगी। फोन की कीमत 6,499 रुपये है। पहली सेल के दौरान Axis और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट है। Flipkart Axis Bank Credit Card पर 5 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। इसे 266 रुपये EMI पर खरीदने का मौका भी है। इसके अलावा फोन को 5950 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर के तहत भी खरीद पाएंगे।

Infinix Smart 5A Specifications

इस स्मार्टफोन में 1560×720 पिक्सल वाला 6.52 इंच का HD+ LCD IPS In-cell डिस्प्ले दिया गया है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5% और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। फोन Android 11 पर चलता है। इसमें 2GB RAM के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। स्टोरेज को microSD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन को MediaTek Helio A20 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 8MP Dual AI रियर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में WiFi 802.11 और Bluetooth v5.0 जैसे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ एम्बिएंट लाइट सेंसर, जी-सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन का वजन 183 ग्राम है। फोन Midnight Black, Ocean Wave और Quetzal Ocean कलर ऑप्शन में आता है।