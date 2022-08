Infinix Smart 6 Plus बजट स्मार्टफोन को आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले सप्ताह इस फोन को लॉन्च किया गया था। फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही, यह बड़े डिस्प्ले पैनल, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स के साथ आता है। फोन का डिजाइन किसी मिड रेंज फोन की तरह है। यह फोन Infinix Smart 6 का अपग्रेडेड मॉडल है, इसमें मीडियाटेक का बजट प्रोसेसर दिया गया है। फोन 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। Also Read - Infinix Smart 6 Plus हुआ लॉन्च, सिर्फ ₹7,999 में मिलेगा एक बड़ा डिस्प्ले, 6GB RAM, और 5000mAh बैटरी

Infinix Smart 6 Plus की कीमत और ऑफर

इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन की सेल दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आयोजित की जाएगी। फोन की कीमत 7,999 रुपये है। पहली सेल में फोन की खरीद पर कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इसे ICICI और Kotak Bank के कार्ड से खरीदने पर फ्लैट 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा फोन की खरीद पर स्पेशल 2,000 रुपये का डिस्काउंट MRP पर दिया जा रहा है। यही नहीं, फोन की खरीद पर 7,250 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। साथ में फोन को 278 रुपये की शुरुआती EMI में घर ला सकते हैं। Also Read - Infinix Smart 6 Plus की लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart लिस्टिंग में सामने आए फीचर्स

Infinix Smart 6 Plus के फीचर्स

यह बजट स्मार्टफोन 6.82 इंच की एक बड़ी स्क्रीन के साथ आता है। फोन में HD+ drop notch डिस्प्ले दिया गया है, जो एक स्लिम बैजल के साथ आता है। फोन की स्क्रीन का ऑस्पेक्ट रेश्यो 20:5:9 है जबकि, इसका स्क्रीन टू बॉडी साइज 90.66 % है।

Infinix Smart 6 Plus में Mediatek Helio G25 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन गूगल के लेटेस्ट Android 12 (Go Edition) पर रन करने वाला फोन है। इस बजट फोन में 3GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा फोन में 3GB virtual RAM फीचर भी दिया गया है, जिसकी वजह से फोन की RAM बढ़ाई जा सकती है। स्टोरेज को भी माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB एक्सपेंड कर सकेंगे।

फोन के बैक में 8MP का डुअल AI कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f 2.0 है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में डुअल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है, फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है।