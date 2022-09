Infinix Zero 55 QLED TV और 50X3 QHD स्मार्ट टीवी पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च हुए हैं। ये दोनों प्रीमियम Android स्मार्ट टीवी आज यानी 22 सितंबर को सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इनके फीचर्स की बात करें तो ये दोनों ही टीवी 4K UHD डिस्प्ले के साथ आते हैं। साथ ही, इनमें HDR10+, 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, Dolby Audio Cinematic Surround, 36W तक बिल्ट-इन स्पीकर्स के साथ आते हैं। इनफिनिक्स के ये दोनों स्मार्ट टीवी Xiaomi, Realme और OnePlus जैसे ब्रांड्स के बजट स्मार्ट टीवी को टक्कर दे सकते हैं। आइए, जानते हैं इनके सेल से जुड़ी हर डिटेल। Also Read - Elista 43-inch 4K Smart TV Review: बिंज वॉच के लिए अच्छा ऑप्शन

इनफिनिक्स के इस प्रीमियम स्मार्ट टीवी Infinix Zero 55 QHD 4K TV में 55-इंच की QLED स्क्रीन मिलती है। इस स्मार्ट टीवी का डिस्प्ले 4K रेजलूशन, HDR10+ और 400 निट्स पीक ब्राइटनेस जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें Quantum DOT टेक्नॉलजी का यूज किया गया है। इसके अलावा इस स्मार्ट टीवी में 60FPS MEMC का सपोर्ट भी मिलता है। इस स्मार्ट टीवी में दो इन-बिल्ट 36W बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं। साथ ही, इसमें Dolby Digital Audio फीचर भी दिया गया है। Also Read - दिवाली आई खुशखबरी लाई! सिर्फ 7,990 रुपए में कार्बन ने लॉन्च किया एक मेड इन इंडिया 'Smart TV'

Introducing the Infinix Zero 55 QLED TV at a price that will make your jaw drop! Also Read - Motorola ने भारत में लॉन्च किया Revou-Q QLED स्मार्ट टीवी, गेमर्स के लिए है खास फीचर

Sale starts 22nd September, only on @Flipkart

Learn more: https://t.co/Wnvti1YLT0 pic.twitter.com/RLPaYM0JMl

— Infinix India (@InfinixIndia) September 16, 2022