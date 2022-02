Infinix Zero 5G हाल में भारत में लॉन्च हुआ है और आज यानी 18 फरवरी से इसकी पहली सेल शुरू हो रही है। स्मार्टफोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। पहली सेल में इस स्मार्टफोन को खरीदने पर ग्राहकों को काफी फायदा होगा। इस स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और सेल डिटेल के लिए यह आर्टिकल पढ़ें। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB RAM वाला Infinix Zero 5G लॉन्च, जानें कब है सेल

Infinix Zero 5G First Sale

भारत में आज दोपहर 12 बजे से Flipkart पर Infinix Zero 5G की पहली सेल शुरू हो जाएगी। लॉन्च ऑफर के तहत इस स्मार्टफोन को खरीदने के 7 दिनों के बाद ग्राहक Infinix Snokor को मात्र 1 रुपये में खरीद पाएंगे। वैसे इसकी कीमत 999 रुपये है। साथ ही 99 रुपये अधिक देकर आप Flipkart Smart Upgrade Program का लाभ भी उठा सकते हैं। इस सुविधा के साथ ग्राहक MOP वैल्यू का केवल 70 प्रतिशत देकर इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। Also Read - Infinix Zero 5G भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ दिए गए कई शानदार स्पेसिफिकेशन

Infinix Zero 5G Specification

स्मार्टफोन में 2460×1080 पिक्सल वाला 6.78 इंच का Full HD+ LCD LTPS डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz, टच सैंपलिंग रेट 240Hz और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92 प्रतिशत है। Infinix के 5G स्मार्टफोन में 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है। इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस Android 11 पर रन करता है। इसमें Mediatek Dimensity 900 प्रोसेसर दिया गया है। Also Read - Upcoming phones: Samsung Galaxy S22 से Vivo T1 5G तक, फरवरी में लॉन्च होंगे दमदार डिवाइस

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP का मेन कैमरा, 13MP का पोट्रेट लेंस और 2MP का तीसरा लेंस लगा है। कंपनी ने इसके फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है। इसमें ब्लूटूथ v5.0 और WIFI 6 दिया गया है। हैंडसेट में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा Infinix Zero 5G में जी-सेंसर, ई-कम्पास, एल-सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर दिए गए हैं।

कितनी है कीमत?

Infinix ने अपने इस स्मार्टफोन को भारत में 19999 रुपये में उतारा है। यह Cosmic Black और Skylight Orange कलर में उपलब्ध होगा।