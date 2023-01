iQOO 11 5G की पहली सेल आज, जानें मिलने वाले ऑफर्स

iQOO 11 5G की पहली सेल आज यानी 13 जनवरी दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। पहली सेल में इस प्रीमियम स्मार्टफोन की खरीद पर अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। iQOO 11 5G को पिछले दिनों भारत में लॉन्च किया गया है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए iQOO 9 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस फोन की खास बात यह है कि iQOO 11 भारत में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 के साथ लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है। आइए, जानते हैं इस फोन की कीमत, पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स और फीचर्स के बारे में… Also Read - iQOO 11 5G भारत में कल 10 जनवरी को होगा लॉन्च, कीमत चंद घंटों पहले हुई लीक

iQOO 11 5G में 6.78 इंच का 2K E6 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन दिया गया है और यह 144Hz हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस प्रीमियम फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स तक है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC पर काम करता है, जिसके साथ 16GB तक LPDDR5x RAM और इमेज के लिए डेडिकेटेड V2 चिप दिया गया है। फोनकी RAM को 8GB तक वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकता है। Also Read - iQOO 11 भारत में लॉन्चिंग को तैयार, ये है दुनिया का सबसे फास्ट Android 5G Smartphone

