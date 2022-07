Jio Phone Next को अभी खरीदने का अच्छा मौका है। Jio Phone Next को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय बाजार में जियो की आधिकारिक वेबसाइट और Reliance Digital प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध था। इसे कंपनी ने एक्सचेंज ऑफर के साथ भी बेचा। अब Jio Phone Next फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहां से इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। इस फोन में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर के साथ कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Oppo के स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, लॉन्च कीमत से हजारों रुपये कम में मिल रहे ये फोन

Jio Phone Next Specification

Jio के इस स्मार्टफोन में 5.45 इच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 720×1440 है। डिवाइस Corning Gorilla Glass प्रोटेक्शन और एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है। इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर मिल रहा है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP कैमरा और 6GB तक RAM वाले Redmi 9 Activ को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा Discount

हैंडसेट में 2GB RAM के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। हालांकि, इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह Android 11 पर बेस्ड PragatiOS custom skin पर रन करता है। Also Read - 64MP कैमरा, 4500mAh बैटरी और 8GB RAM वाले Oppo F21 Pro 5G पर धमाल ऑफर्स, Amazon से खरीदने पर मिल रहा बंपर Discount

बता दें कि फोन में दिया गया प्रोसेसर Translate Now, Nearby Share, Read Aloud, 10 भाषाओं आदि फीचर्स को सपोर्ट करता है। फोन के अन्य फीचर्स में 13MP का रियर कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

इसके अलावा डिवाइस में 3500mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में 4G, डुअल सिम, Bluetooth 4.1 और माइक्रो USB-पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक और WiFi दिया गया है।

Jio Phone Next Price and Offer

कीमत की बात करें तो Jio Phone Next को देश में 6499 रुपये में लॉन्च किया गया था। यह इसके 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है। हालांकि, अब यह अमेजन पर 4319 रुपये में मिल रहा है।

इतना ही नहीं, इस पर Citi बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है। साथ ही फोन पर 4100 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। फोन को 209 रुपये की मासिक किस्त (EMI) पर भी घर ला सकते हैं।