JioPhone Next अब बिना रजिस्ट्रेशन होगा आर्डर, साथ में मिलेगा 10% डिस्काउंट

रिलायंस जियो ने इस साल गूगल के साथ पार्टनरशिप में अपना पहला स्मार्टफोन JioPhone Next लॉन्च किया है। इस डिवाइस की सेल 4 नवंबर से शुरू हुई थी, मगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते थे। जियोफोन नेक्स्ट को खरीदने के लिए आपको पहले जियो की वेबसाइट या फिर WhatsApp के जरिए रजिस्टर करना पड़ता था, और फिर जियो स्टोर से डिवाइस पिक करना होता था। मगर अब यह बदल चुका है, क्योंकि यह डिवाइस अब Reliance Digital के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए मौजूद है।

JioPhone Next: Reliance Digital

JioPhone Next अब Reliance Digital के ऑनलाइन स्टोर पर मौजूद है, जिसे आप किसी भी आम स्मार्टफोन की तरह ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह दो कलर ऑप्शन्स — Blue और Black — में मौजूद है और आप इसे 6,499 रुपये में खरीद सकते हैं।

इस डिवाइस की खरीद पर आपको Yes Bank Credit Card की मदद से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। American Express Cards की मदद से आप JioPhone Next पर 7.5% का डिस्काउंट पा सकते हैं।

JioPhone Next specifications

JioPhone Next को रिलायंस जियो ने गूगल के साथ मिलकर बनाया है। यह उन यूजर्स को टारगेट करता है, जो अपने फीचर फोन से स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना चाहते हैं। यह डिवाइस Pragati OS पर चलता है। यह सॉफ्टवेयर एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। इसमें आपको ऐप्स डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर भी मिलेगा।

इस डिवाइस में एक 5.45-इंच की HD+ स्क्रीन है, जो Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। JioPhone Next में एक 1.3GHz वाला quad-core Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर है, जो 28nm प्रोसेसर पर बना है। यह 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन की बैक पर एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और समें एक 8 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इस डिवाइस में 3,500mAh बैटरी है।