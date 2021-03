Micromax In 1 की पहली सेल, सस्ते में खरीद सकते हैं दमदार स्मार्टफोन

Micromax In 1 स्मार्टफोन की आज पहली सेल है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने हाल में 10,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा है। हालांकि, पहले सेल में फोन के बेस वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं फोन का 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 11,999 रुपये में आता है, जो पहली सेल में 11,499 रुपये में मिलेगा। Micromax In 1 स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 SoC पर काम करता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 48MP का है। Also Read - Realme Holi Days Sale में बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीद सकते हैं ये स्मार्टफोन

Micromax In 1 Price In India

माइक्रोमैक्स का यह स्मार्टफोन Flipkart और Micromax.com पर उपलब्ध होगा। फोन दो वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है। डिवाइस के बेस वेरिएंट की कीमत 10,499 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट 11,999 रुपये में आता है। हालांकि, पहली सेल में बेस वेरिएंट को 9,999 रुपये में और टॉप वेरिएंट को 11,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read - 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM वाले Made in India स्मार्टफोन Micromax In 1 की पहली सेल कल, मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट

स्पेसिफिकेशन्स

Micromax In 1 में 6.67-inch का Full HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 400 nits ब्राइटनेस और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। फोन में पंच होल कटआउट टॉप सेंटर पर दिया गया है। डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसका मेन लेंस 48MP का है। इसके अलवा फोन में 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए कंपनी ने 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है। Also Read - Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro+ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 प्रोसेसर पर काम करता है, जो Mali-G52 GPU के साथ आता है। फोन में 4GB और 6GB RAM का विकल्प मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो हैंडसेट में 64GB/128GB स्टोरेज मिलता है। फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डिवाइस में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक होल मिलता है।