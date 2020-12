Micromax In 1b स्मार्टफोन को इस तारीख को खरीद सकेंगे आप, महज 6,999 रुपये है कीमत

माइक्रोमैक्स ने आखिरकार अपने किफायती स्मार्टफोन Micromax IN 1b की सेल की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह डिवाइस दिसंबर की शुरुआत में ही सेल पर आना था, लेकिन बाद में कंपनी ने सेल की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। यह स्मार्टफोन भारत में 6,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ है। हालांकि अभी तक यह सेल पर नहीं आ पाया है। माइक्रोमैक्स ने एक ट्वीट कर बताया कि Micromax IN 1b स्मार्टफोन 10 दिसंबर को सेल पर आएगा। इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की साइट से खरीदा जा सकेगा। यह डिवाइस दो वर्जन 2GB+32GB और 4GB+64GB में लॉन्च हुआ है। Also Read - 48MP क्वाड कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Micromax In Note 1 की सेल आज, ये यूजर्स 5000 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं फोन

Micromax In 1b: Specifications

इस अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.5 इंच के मिनी ड्रॉप नॉच HD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। यह स्मार्टफोन भी 5,000mAh की दमदार बैटरी और 10W की फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। फोन में USB Type C चार्जिंग जैक दिया गया है। ये MediaTekHelio G35 चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 2GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, फोन के हाई एंड वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। Also Read - Micromax In 1b के बेस वेरिएंट में मिलेगा Android 10 (Go Edition), इस दिन है पहली सेल

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक में रियर माइंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन Android One प्लेटफॉर्म पर रन करता है। Also Read - Micromax In 1b की सेल में हुई देरी, कंपनी ने बताई यह वजह

फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट पेज के मुताबिक इस स्मार्टफोन की खरीद पर 5 फीसदी का अनलिमिटेड कैशबैक Flipkart Axis Bank Credit Card, नो कॉस्ट ईएमआई और अन्य ऑफर मिल रहे हैं। माइक्रोमैक्स ने 3 नवंबर को दो स्मार्टफोन IN Note 1 और IN 1b को लॉन्च किया था। इन स्मार्टफोन को प्री-ऑर्डर में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। हालांकि इसके बाद भी यह फोन सेल पर अभी तक नहीं आ पाया है। वहीं IN Note 1 स्मार्टफोन अब तक दो बार सेल पर आ चुका है।