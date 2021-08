Micromax IN 2B की आज पहली सेल है। इसे हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा गया है। यह किफायती स्मार्टफोन दो वेरिएंट में आता है। कंपनी ने इसे काफी कम दाम में लॉन्च किया है। इसमें 6GB तक RAM दी गई है। पहली सेल के दौरान फोन के साथ कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ऑफर्स के बाद कंपनी के इस किफायती स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में घर ले जाने का मौका मिल रहा है। Also Read - 64MP कैमरा, 8GB तक RAM, 4310mAh बैटरी और 50W चार्जिंग वाले Realme X7 5G पर बंपर ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

फोन की सेल आज यानी 6 अगस्त से दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स की डिटेल पढ़ें। Also Read - 48MP प्राइमरी, 20MP सेल्फी कैमरा और 5160mAh बैटरी वाले Poco X3 Pro पर ऑफर्स की भरमार, Flipkart Sale में खरीदकर बचाएं पैसे

Micromax IN 2B Price in India

इस फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है, जिसमें 4GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं, इसके 6GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले टॉप वेरिएटं की कीमत 8,999 रुपये है। सेल में इस पर Axis और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा 8,450 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी है। साथ ही फोन को 312 रुपये की EMI पर भी घर ला सकेंगे। Also Read - Deal of the Day: आज Amazon और Flipkart से इन स्मार्टफोन्स को सस्तें में खरीदें, मिल रही छूट

Micromax IN 2B Specifications

इस फोन में 1600×720 पिक्सल वाला 6.52 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। यह Android 11 पर चलता है। फोन में 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे microSD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो Micromax IN 2B में पीछे 13MP और 2MP का कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के इस फोन में 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन में WiFi 802.11, 3.5mm का ऑडियो जैक और Bluetooth v5.0 दिया गया है। फोन फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे शानदार फीचर्स से लैस है। इसका वजन 190 ग्राम है। कंपनी ने इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी है। स्मार्टफोन तीन कलर Black Blue और Green में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।