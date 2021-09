Micromax In Note 1 हुआ सस्ता, बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं आप

माइक्रोमैक्स ने पिछले साल नवंबर में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वापसी करते हुए दो नए फोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने In ब्रांडिंग के तहत दो फोन In Note 1 और In 1b लॉन्च किए हैं। ब्रांड ने In Note 1 की कीमतों में कटौती की है। स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की कीमत में 1500 रुपये की कटौती की है। यह स्मार्टफोन 48MP के क्वाड रियर कैमरा सेटअप और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read - Mircomax के एक नए स्मार्टफोन को किया गया स्पॉट, 30 जुलाई को लॉन्च होने की उम्मीद

Micromax In Note 1 Price In India

यह स्मार्टफोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज और 4GB RAM + 128GB स्टोरेज के दो कॉन्फिगरेशन में आता है, जिनकी कीमत क्रमशः 10,999 रुपये और 12,499 रुपये है। स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की कीमत इस साल मई में बढ़ा कर 11,499 रुपये कर दी गई थी। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ओरिजनल प्राइस पर वापस ला दिया। अब माइक्रोमैक्स इस फोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

हालांकि, यह डिस्काउंट सिर्फ बेस वेरिएंट यानी 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल पर ही है। प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की कीमत 9,499 रुपये हो जाती है। यह ग्रीन और व्हाइट दो कलर में आता है। नई कीमत पर इस स्मार्टफोन को Flipkart Big Billion Days Sale से खरीदा जा सकता है। यह सेल 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सेल में 10 फीसदी का डिस्काउंट ICICI Bank और Axis Bank कार्ड्स पर मिल रहा है।

स्पेसिफिकेशन्स

Micromax In Note 1 में 6.67-inch का IPS LCD FHD + डिस्प्ले दिया गया है। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन लेंस 48MP का है। इसके अलावा इसमें 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है।

स्मार्टफोन Android के स्टॉक वर्जन पर काम करता है। इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। सिक्योरिटी के लिए इसें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।