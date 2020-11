Micromax In Note 1 पहली सेल में हुआ ऑउट ऑफ स्टॉक, जानिए कब है दूसरी सेल

In Note 1 स्मार्टफोन की अगली सेल 1 दिसंबर को है। यह स्मार्टफोन 1 दिसंबर को 12 बजे दोपहर को उपलब्ध होगा। यह फोन नवंबर के पहले हफ्ते में के साथ लॉन्च हुआ था और यह 24 नवंबर को पहली बार सेल पर आया। माइक्रोमैक्स ने बताया है कि यह स्मार्टफोन पहली ही सेल में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और यह 1 दिसंबर को रिस्टॉक यानी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा और कंपनी ने कहा है कि इसमें दो साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। Also Read - Micromax In Note 1 की पहली सेल आज, 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी समेत ये हैं खास फीचर्स

Micromax In Note 1 की उपलब्धता और कीमत

माइक्रोमैक्स ने ट्वीट के जरिए बताया है कि Micromax In Note 1 स्मार्टफोन 1 दिसंबर को दोबारा 12 बजे सेल पर आएगा। इसके साथ ही कंपनी ने भारतीय ग्राहकों को पहली सेल में स्मार्टफोन को बेहतरीन रिस्पॉन्स देने के लिए धन्यवाद कहा है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि स्मार्टफोन कितनी देर में ऑउट ऑफ स्टॉक हो गया। यह स्मार्टफोन दो कॉन्फिग्रेशन में आता है। फोन के 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है, जबकि 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीतम 12,499 रुपये है।

स्पेसिफिकेशन्स

फोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.7 इंच के फुल + डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। यह In Note 1 को पावर देने के लिए 5,000mAh की दमदार बैटरी 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दिया गया है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। ये MediaTekHelio G85 चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB RAM + 64GB और 4GB RAM + 128GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, फोन के हाई एंड वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है।

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन में 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक में रियर माइंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन One प्लेटफॉर्म पर रन करता है।