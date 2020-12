48MP क्वाड कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Micromax In Note 1 की सेल आज, ये यूजर्स 5000 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं फोन

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड के नए लॉन्च हुए In Note 1 की आज फिर से सेल आयोजित की जा रही है। वहीं, इस सीरीज के एंट्री लेवल स्मार्टफोन Micormax In Note 1b की पहली सेल के लिए यूजर्स को और नौ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसकी पहली सेल 26 नवंबर को आयोजित की जानी थी लेकिन लॉजिस्टिक्स में आई दिक्कत की वजह से इसकी पहली सेल आयोजित नहीं की जा सकी। Also Read - Flipkart Flipstart Days Sale आज से शुरू, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

कीमत और ऑफर्स

In Note 1 दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB + 64GB और 4GB RAM + 128GB में आता है। फोन के बेस मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, इसके दूसरे वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है। फोन व्हाइट और ग्रीन दो कलर ऑप्शन्स में आता है। इस स्मार्टफोन की सेल आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आलावा कंपनी की आधिकारिक साइट पर आयोजित की जाएगी।

फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो American Express कार्ड धारकों को फोन की खरीद पर 5,000 रुपये का फ्लैट इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा Flipkart Axis कार्ड धारकों को 5 प्रतिशत तक का और Buzz कार्ड धारकों को 10 प्रतिशत तक का इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

फीचर्स

फोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस सेंट्रली अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले के साथ आता है। फोन प्रोसेसर पर काम करता है। इसकी ऑनबोर्ड स्टोरेज 128GB तक दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। फोन ड्यूल सिम कार्ड को सपोर्ट करता है और पर रन करता है। इसे पावर देने के लिए 5,000mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ दिया गया है।

के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। फोन का प्राइमरी सेंसर 48MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5MP का वाइड एंगल, 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है।