Moto G52 की पहली सेल आज से शुरू होने जा रही है। इसे पिछले हफ्ते भारत में Motorola के लेटेस्ट एडिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। खूबियों की बात करें, तो इस फोन में आपको 90Hz वाला pOLED डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, 6GB तक RAM और 50MP वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Also Read - 4GB RAM, 6400mAh बैटरी, 8MP कैमरे वाले Realme Pad Mini की पहली सेल आज, मिल रहा जबरदस्त ऑफर

भारत में Moto G52 की कीमत 14,499 रुपये से शुरू होती है, जिसमें फोन का 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसक फोन का एक 6GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है। कंपनी ने अपने इस बजट फोन को दो कलर ऑप्शन चारकोल ग्रे (Charcoal Grey) और पोर्सिलिन व्हाइट (Porcelain White) में पेश किया है। Also Read - Flipkart और Amazon पर शुरू हो रही Sale, डिस्काउंट के साथ मिलेगा बम्पर बैंक ऑफर

Also Read - 150W की तगड़ी चार्जिंग स्पीड और 12GB तक RAM के साथ Realme GT Neo 3 भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Are you all set to #GoWow with the #motog52? Share your excitement with us in the comments below! Make it yours at ₹13,499*. Sale starts tomorrow @Flipkart & at leading retail stores. #gomotog

— Motorola India (@motorolaindia) May 2, 2022