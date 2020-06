Moto G8 Power Lite फोन 4GB रैम, 5000mAh बैटरी, 3 बैक कैमरा के साथ आज 12 बजे सेल पर आएगा

Moto G8 Power Lite स्मार्टफोन आज यानी 18 जून 2020 को दोपहर 12 बजे Flipkart (फ्लिपकार्ट) पर सेल के लिए आएगा। इस फोन की यूएसपी इसमें दी गई 5000mAh की बैटरी, 4 जीबी रैम, 64जीबी स्टोरेज और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। साथ ही फोन को 9 हजार रुपये से कम कीमत में पेश किया गया है, जो इसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। हम आपको यहां Moto G8 Power Lite के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, सेल ऑफर्स और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं।

The all-new #Motog8powerlite is ON SALE! Experience the power of 5000mAh battery, 4GB RAM + 64 GB storage, 16 MP triple camera system, and a 6.5″ Max Vision HD+ display at just ₹8,999! Buy yours now on @Flipkart! https://t.co/MAfaCeC8hr pic.twitter.com/jXScZEiP4W

— Motorola India (@motorolaindia) June 11, 2020