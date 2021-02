Moto E7 Power स्मार्टफोन को आज खरीदने का मौका है। यह बजट फोन आज पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सेल दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी। पहली सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी Motorola E7 Power पर ऑफर भी दे रही है। मोटोरोला के इस फोन में 5000mAh बैटरी, बड़ी स्क्रीन और 4GB तक रैम जैसी खूबियां हैं। आइए आपको इसकी कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Flipkart पर फ्री में मिल रहे Samsung, Realme और Xiaomi स्मार्टफोन, डिटेल में जानें ऑफर

Moto E7 Power price and sale offers

Moto E7 Power को दो वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। फोन के 2GB RAM+32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये, जबकि 4GB RAM+64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का दाम 8,299 रुपये है। ऑफर्स की बात करें, तो Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके फोन खरीदेंगे, तो 5 पर्सेंट कैशबैक मिलेगा। Bank of Baroda मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड से पहली बार पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट की छूट का ऑफर है। साथ ही इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर, No cost EMI और स्टैंडर्ड EMI जैसे ऑफर भी उपलब्ध हैं।

Motorola E7 Power के स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला के इस बजट स्मार्टफोन में 6.51 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में MediaTek Helio G25 प्रोसेसर के साथ 2 जीबी और 4 जीबी रैम के ऑप्शन मिलते हैं। यह स्मार्टफोन 32 जीबी और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड से 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Moto E7 Power में पीछे की तरफ दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें मेन कैमरा 13MP का है। साथ में 2MP का एक और सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है।

मोटोरोला ने इस सस्ते स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी है। फोन USB Type C चार्जिंग जैक के साथ आता है। Moto E7 Power में Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया मिलता है। यह स्मार्टफोन डेडिकेटेड Google Assistant बटन के साथ आता है।