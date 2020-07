6GB RAM+128GB स्टोरेज, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Motorola One Fusion+ की सेल आज Flipkart पर, जानें कीमत

Motorola One Fusion+ आज 13 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा। कंपनी ने हाल मेंं इस स्मार्टफोन की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद आज यह पहली बार बढ़ी हुई कीमत के साथ सेल पर आएगा। फोन में 6जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज दी गई है। साथ ही फोन में 5000mAh बैटरी भी दी गई है। फोन के साथ कई सेल ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। हम आपको यहां फोन की प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - मोटोरोला लॉन्च कर सकती है नए स्मार्टफोन, 7 जुलाई को हो गया इवेंट

Thank you India.💓

The all-new motorola one fusion+ was sold out in a snap and we are humbled by your overwhelming response.#TheUltimateOne will return soon. Till then, stay tuned! pic.twitter.com/kPlQ6eeKOm

— Motorola India (@motorolaindia) June 24, 2020