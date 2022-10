Nokia G11 Plus स्मार्टफोन आज यानी 11 अक्टूबर से भारत में सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। पिछले दिनों कंपनी ने इस फोन भारत में लॉन्च किया था। नोकिया का यह बजट स्मार्टफोन कंपनी की ऑफिशियल ई-स्टोर और रिटेलर्स के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्मार्टफोन को साल की पहली छमाही में ग्लोबली पेश किया गया था। Nokia G11 Plus में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं। इस फोन को दो कलर ऑप्शन- लेक ब्लू और चारकोल ग्रे में खरीद सकते हैं। Also Read - Nokia XR20 Industrial Edition हुआ लॉन्च, फोन की खासियत है इसकी मजबूती

नोकिया का यह स्मार्टफोन 12,499 रुपये में आता है। इसे एक ही स्टोरेज वेरिएंट- 4GB RAM + 64GB में आता है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स को Google Drive क्लाउड स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी ने फोन की सेल के साथ किसी भी तरह का ऑफर जारी नहीं किया है। हालांकि, यूजर्स अपने पुराने स्मार्टफोन को Cashify के माध्यम से एक्सचेंज कर सकेंगे। Also Read - Nokia G11 Plus फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

